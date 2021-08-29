Таліби анонсували новий уряд і засудили атаку США на ІДІЛ

Таліби заявили, що оголосять про новий уряд Афганістану наступного тижня і засудили атаку американського безпілотника по бойовиках Ісламської держави.

Джерело: головний представник руху "Талібан" Забіхула Муджахід у коментарі Reuters

Деталі: Муджахід сказав, що вже призначені чиновники для управління ключовими установами, включаючи міністерства охорони здоров'я і освіти, а також центральний банк.

За його словами, таліби очікують, що економічні потрясіння і різке падіння курсу валюти, що сталися після захоплення Кабулу два тижні тому, швидко вщухнуть.

Муджахід засудив нічний удар американського безпілотника по бойовиках ІДІЛ після теракту терориста-смертника в четвер біля аеропорту, назвавши його "явним нападом на афганську територію".

При цьому він закликав Сполучені Штати та інші західні країни зберегти дипломатичні відносини після їхнього виведення, яке, як він очікує, завершиться "дуже скоро".

Агентство відзначає, що в Кабулі зростає розчарування в зв'язку з серйозними економічними труднощами, викликаними різким падінням валюти і зростанням цін на продукти харчування, оскільки банки все ще закриті через два тижні після захоплення міста талібами.

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