Талибы анонсировали новое правительство и осудили атаку США на ИГИЛ
Талибы заявили, что объявят о новом правительстве Афганистана на следующей неделе и осудили атаку американского беспилотника по боевикам Исламского государства.
Источник: главный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид в комментарии Reuters
Детали: Муджахид сказал, что уже назначены чиновники для управления ключевыми учреждениями, включая министерства здравоохранения и образования, а также центральный банк.
По его словам, талибы ожидают, что экономические потрясения и резкое падение курса валюты, последовавшие за захватом Кабула две недели назад, быстро утихнут.
Муджахид осудил ночной удар американского беспилотника по боевикам ИГИЛ после теракта террориста-смертника в четверг возле аэропорта, назвав его "явным нападением на афганскую территорию".
При этом он призвал Соединенные Штаты и другие западные страны сохранить дипломатические отношения после их вывода, который, как он ожидал, завершится "очень скоро".
Агентство отмечает, что в Кабуле растет разочарование в связи с серьезными экономическими трудностями, вызванными резким падением валюты и ростом цен на продукты питания, поскольку банки все еще закрыты через две недели после захвата города талибами.
Предыстория:
- Ряд взрывов в Кабуле устроили террористы-смертники. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаки.
- Позже военные США в ответ на теракт в Кабуле нанесли удар с помощью дрона по одному из членов террористической организации "Исламское государство", он погиб.
- В субботу генерал-майор армии США Уильям Тейлор сообщил, что два боевика ИГИЛ были убиты и еще один ранен в результате удара беспилотника в пятницу в провинции Нангархар на востоке Афганистана.