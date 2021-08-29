У Києві відкрили Меморіал воїнам, які загинули у війні РФ проти України
На розі столичної Петрівської алеї та вулиці Грушевського з'явився Меморіал загиблим киянам-учасникам АТО/ООС.
Джерело: пресслужба Київського міського голови Віталія Кличка
Пряма мова Кличка: "Сьогодні, 29 серпня, трагічна дата в новітній історії України. В цей день 7 років тому частини збройних сил Росії, що вторглися до України, обстріляли коридор, яким виходили українські бійці з Іловайська. Іловайський котел став пеклом і символом підступності агресора. А також – символом героїзму українських захисників.
Сьогодні ми згадуємо наших героїв і вшановуємо їхню пам’ять та їхній подвиг. І сьогодні ми відкриваємо Меморіал, зведений на честь киян, які загинули за свободу України, за її європейське майбутнє".
Деталі: Мер столиці нагадав, що загалом майже 32 тисячі киян пройшли через бойові дії на сході України, 400 захисників загинули.
У церемонії відкриття Меморіалу взяли участь матері та дружини загиблих героїв-киян, ветерани, представники міської влади.
Композиція Меморіалу створена з граніту та металу. Основний майданчик вимощений гранітними плитами, доріжки викладені тротуарною плиткою. Також облаштували освітлення, полив, оновили під об’єктом комунікації, здійснили благоустрій території біля Меморіалу.
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Нагадаємо:
- У неділю, 29 серпня, відзначається День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
- 29 серпня звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно були присвоєні солдату-добровольцю Святославу Горбенку, що був вбитий російськими загарбниками під час оборони ДАП, та Віктору Гурняку, який під мінометним обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Луганської області у 2014 році.