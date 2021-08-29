Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві відкрили Меморіал воїнам, які загинули у війні РФ проти України

Неділя, 29 серпня 2021, 14:54
У Києві відкрили Меморіал воїнам, які загинули у війні РФ проти України
Фото зі сторінки Віталія Кличка у Facebook

На розі столичної Петрівської алеї та вулиці Грушевського з'явився Меморіал загиблим киянам-учасникам АТО/ООС.

Джерело: пресслужба Київського міського голови Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "Сьогодні, 29 серпня, трагічна дата в новітній історії України. В цей день 7 років тому частини збройних сил Росії, що вторглися до України, обстріляли коридор, яким виходили українські бійці з Іловайська. Іловайський котел став пеклом і символом підступності агресора. А також – символом героїзму українських захисників.

Сьогодні ми згадуємо наших героїв і вшановуємо їхню пам’ять та їхній подвиг. І сьогодні ми відкриваємо Меморіал, зведений на честь киян, які загинули за свободу України, за її європейське майбутнє".

Деталі: Мер столиці нагадав, що загалом майже 32 тисячі киян пройшли через бойові дії на сході України, 400 захисників загинули.

У церемонії відкриття Меморіалу взяли участь матері та дружини загиблих героїв-киян, ветерани, представники міської влади.

 
Фото зі сторінки Віталія Кличка у Facebook
 
Фото зі сторінки Віталія Кличка у Facebook

Композиція Меморіалу створена з граніту та металу. Основний майданчик вимощений гранітними плитами, доріжки викладені тротуарною плиткою. Також облаштували освітлення, полив, оновили під об’єктом комунікації, здійснили благоустрій території біля Меморіалу.

Знати більше: Скільки воїнів загинули в Іловайському оточенні: відоме точне число й імена

Нагадаємо:

  • У неділю, 29 серпня, відзначається День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
  • 29 серпня звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно були присвоєні солдату-добровольцю Святославу Горбенку, що був вбитий російськими загарбниками під час оборони ДАП, та Віктору Гурняку, який під мінометним обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Луганської області у 2014 році.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаКиїв
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
війна
ЗСУ роблять неможливе, але треба значно більше зброї − Данілов
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
Росіяни обстріляли 9 областей: за добу 4 людини загинули
Останні новини
11:10
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
Усі новини...