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В Киеве открыли Мемориал воинам, погибшим в войне РФ против Украины

Воскресенье, 29 августа 2021, 14:54
В Киеве открыли Мемориал воинам, погибшим в войне РФ против Украины

На углу столичной Петровской аллеи и улицы Грушевского появился Мемориал погибшим киевлянам-участникам АТО/ООС.

Источник: пресс-служба киевского городского головы Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "Сегодня, 29 августа, трагическая дата в новейшей истории Украины. В этот день 7 лет назад части вооруженных сил России вторглись в Украину, обстреляли коридор, по которому выходили украинские бойцы из Иловайска. Иловайский котел стал адом и символом коварства агрессора. А также - символом героизма украинских защитников.

Сегодня мы вспоминаем наших героев и чтим их память и их подвиг. И сегодня мы открываем Мемориал, возведенный в честь киевлян, которые погибли за свободу Украины, за ее европейское будущее".

Детали: Мэр столицы напомнил, что в целом почти 32 тысячи киевлян прошли через боевые действия на востоке Украины, 400 защитников погибли.

В церемонии открытия Мемориала приняли участие матери и жены погибших героев-киевлян, ветераны, представители городской власти.

Фото со страницы Виталия Кличко в Facebook
Фото со страницы Виталия Кличко в Facebook
 
Фото со страницы Виталия Кличко в Facebook

Композиция Мемориала создана из гранита и металла. Основная площадка вымощена гранитными плитами, дорожки выложены тротуарной плиткой. Также обустроили освещение, полив, обновили под объектом коммуникации, провели благоустройство территории возле Мемориала.

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Напомним:

  • В воскресенье, 29 августа, отмечается День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
  • 29 августа звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно были присвоены солдату-добровольцу Святославу Горбенко, который был убит российскими захватчиками при обороне ДАП, и Виктору Гурняку, который под минометным обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Луганской области в 2014 году.

Украинская правда

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Темы: войнаКиев
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