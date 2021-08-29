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ООС: двоє поранених з початку доби, один у важкому стані

Неділя, 29 серпня 2021, 17:22
ООС: двоє поранених з початку доби, один у важкому стані

Від початку доби внаслідок ворожих обстрілів поранено двох українських військових.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів.

Стан здоров'я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний".

Деталі: Загалом з початку доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.

Окрім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Зазначається, що на ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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