ООС: двоє поранених з початку доби, один у важкому стані
Від початку доби внаслідок ворожих обстрілів поранено двох українських військових.
Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС
Дослівно: "В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів.
Стан здоров'я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний".
Деталі: Загалом з початку доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.
Окрім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Зазначається, що на ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь.