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ООС: двое раненых с начала суток, один в тяжелом состоянии

Воскресенье, 29 августа 2021, 17:22

С начала суток в результате вражеских обстрелов ранены двое украинских военных.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения.

Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого – удовлетворительное".

Детали: Всего с начала суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

У Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские военные открывали ответный огонь.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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