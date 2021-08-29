ООС: двое раненых с начала суток, один в тяжелом состоянии
С начала суток в результате вражеских обстрелов ранены двое украинских военных.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС
Дословно: "В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения.
Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого – удовлетворительное".
Детали: Всего с начала суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.
У Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские военные открывали ответный огонь.