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США залишилося евакуювати з Афганістану близько 300 громадян

Неділя, 29 серпня 2021, 23:13

США залишилося евакуювати з Афганістану близько 300 своїх громадян.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен в ефірі телеканалу ABC

Пряма мова: "У нас залишилося близько 300 американських громадян, які заявили нам, що хочуть виїхати.

Ми дуже активно працюємо, щоб допомогти їм дістатися до аеропорту, сісти в літак і вилетіти з Афганістану".

Деталі: Блінкен додав, що США активно планували необхідні дії для підтримки роботи аеропорту Кабула після 31 серпня.

За його словами, "Талібан" дуже зацікавлений у функціонуванні аеропорту. Крім того, в цьому зацікавлений афганський народ і все міжнародне співтовариство.

"Нарешті, хоча аеропорт має вирішальне значення, і ми сповнені рішучості стежити за тим, щоб він залишався відкритим або швидко відкривався, є інші способи покинути Афганістан, в тому числі по дорозі. І багато країн межують з Афганістаном", - додав Блінкен.

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден заявив 24 серпня, що Сполучені Штати збираються завершити евакуацію з Афганістану до 31 серпня.
  • Водночас, держсекретар США Тоні Блінкен зазначив, що евакуація американців продовжиться і після 31 серпня.
  • 28 серпня стало відомо, що США почали виведення військових з аеропорту Кабула.

Українська правда
Теми: СШААфганістан


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