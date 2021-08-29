США залишилося евакуювати з Афганістану близько 300 громадян

США залишилося евакуювати з Афганістану близько 300 своїх громадян.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен в ефірі телеканалу ABC

Пряма мова: "У нас залишилося близько 300 американських громадян, які заявили нам, що хочуть виїхати.

Ми дуже активно працюємо, щоб допомогти їм дістатися до аеропорту, сісти в літак і вилетіти з Афганістану".

Деталі: Блінкен додав, що США активно планували необхідні дії для підтримки роботи аеропорту Кабула після 31 серпня.

За його словами, "Талібан" дуже зацікавлений у функціонуванні аеропорту. Крім того, в цьому зацікавлений афганський народ і все міжнародне співтовариство.

"Нарешті, хоча аеропорт має вирішальне значення, і ми сповнені рішучості стежити за тим, щоб він залишався відкритим або швидко відкривався, є інші способи покинути Афганістан, в тому числі по дорозі. І багато країн межують з Афганістаном", - додав Блінкен.

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