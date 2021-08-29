США залишилося евакуювати з Афганістану близько 300 громадян
США залишилося евакуювати з Афганістану близько 300 своїх громадян.
Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен в ефірі телеканалу ABC
Пряма мова: "У нас залишилося близько 300 американських громадян, які заявили нам, що хочуть виїхати.
Ми дуже активно працюємо, щоб допомогти їм дістатися до аеропорту, сісти в літак і вилетіти з Афганістану".
Деталі: Блінкен додав, що США активно планували необхідні дії для підтримки роботи аеропорту Кабула після 31 серпня.
За його словами, "Талібан" дуже зацікавлений у функціонуванні аеропорту. Крім того, в цьому зацікавлений афганський народ і все міжнародне співтовариство.
"Нарешті, хоча аеропорт має вирішальне значення, і ми сповнені рішучості стежити за тим, щоб він залишався відкритим або швидко відкривався, є інші способи покинути Афганістан, в тому числі по дорозі. І багато країн межують з Афганістаном", - додав Блінкен.
Передісторія:
- Президент США Джо Байден заявив 24 серпня, що Сполучені Штати збираються завершити евакуацію з Афганістану до 31 серпня.
- Водночас, держсекретар США Тоні Блінкен зазначив, що евакуація американців продовжиться і після 31 серпня.
- 28 серпня стало відомо, що США почали виведення військових з аеропорту Кабула.