США осталось эвакуировать из Афганистана около 300 граждан
США осталось эвакуировать из Афганистана около 300 своих граждан.
Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала ABC
Прямая речь: "У нас осталось около 300 американских граждан, которые заявили нам, что хотят уехать.
Мы очень активно работаем, чтобы помочь им добраться до аэропорта, сесть в самолет и вылететь из Афганистана".
Детали: Блинкен добавил, что США активно планировали необходимые действия для поддержания работы аэропорта Кабула после 31 августа.
По его словам, "Талибан" очень заинтересован в функционировании аэропорта. Кроме того, в этом заинтересован афганский народ и все международное сообщество.
"Наконец, хотя аэропорт имеет решающее значение, и мы полны решимости следить за тем, чтобы он оставался открытым или быстро открывался, есть другие способы покинуть Афганистан, в том числе по дороге. И многие страны граничат с Афганистаном", - добавил Блинкен.
Предыстория:
- Президент США Джо Байден заявил 24 августа, что Соединенные Штаты собираются завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа.
- В то же время, госсекретарь США Тони Блинкен отметил, что эвакуация американцев продолжится и после 31 августа.
- 28 августа стало известно, что США начали вывод военных из аэропорта Кабула.