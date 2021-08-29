США осталось эвакуировать из Афганистана около 300 граждан

США осталось эвакуировать из Афганистана около 300 своих граждан.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала ABC

Прямая речь: "У нас осталось около 300 американских граждан, которые заявили нам, что хотят уехать.

Мы очень активно работаем, чтобы помочь им добраться до аэропорта, сесть в самолет и вылететь из Афганистана".

Детали: Блинкен добавил, что США активно планировали необходимые действия для поддержания работы аэропорта Кабула после 31 августа.

По его словам, "Талибан" очень заинтересован в функционировании аэропорта. Кроме того, в этом заинтересован афганский народ и все международное сообщество.

"Наконец, хотя аэропорт имеет решающее значение, и мы полны решимости следить за тем, чтобы он оставался открытым или быстро открывался, есть другие способы покинуть Афганистан, в том числе по дороге. И многие страны граничат с Афганистаном", - добавил Блинкен.

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