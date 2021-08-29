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США осталось эвакуировать из Афганистана около 300 граждан

Воскресенье, 29 августа 2021, 23:13
США осталось эвакуировать из Афганистана около 300 граждан

США осталось эвакуировать из Афганистана около 300 своих граждан.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала ABC

Прямая речь: "У нас осталось около 300 американских граждан, которые заявили нам, что хотят уехать.

Мы очень активно работаем, чтобы помочь им добраться до аэропорта, сесть в самолет и вылететь из Афганистана".

Детали: Блинкен добавил, что США активно планировали необходимые действия для поддержания работы аэропорта Кабула после 31 августа.

По его словам, "Талибан" очень заинтересован в функционировании аэропорта. Кроме того, в этом заинтересован афганский народ и все международное сообщество.

"Наконец, хотя аэропорт имеет решающее значение, и мы полны решимости следить за тем, чтобы он оставался открытым или быстро открывался, есть другие способы покинуть Афганистан, в том числе по дороге. И многие страны граничат с Афганистаном", - добавил Блинкен.

Предыстория:

  • Президент США Джо Байден заявил 24 августа, что Соединенные Штаты собираются завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа.
  • В то же время, госсекретарь США Тони Блинкен отметил, что эвакуация американцев продолжится и после 31 августа.
  • 28 августа стало известно, что США начали вывод военных из аэропорта Кабула.

Украинская правда

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Темы: СШААфганистан
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