Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Дівчина Шишова: "Він не міг покінчити життя самогубством"

Вівторок, 3 серпня 2021, 16:44

Дівчина голови Білоруського дому Віталія Шишова, якого напередодні знайшли повішеним у Києві, Божена Жолудь не вважає, що хлопець міг покінчити життя самогубством.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Пряма мова: "У Віталія не було ні батьків, ні сім’ї – усі померли. Працював айтішником-фрилансером. Не було такого, щоб він скаржився, що за ним стежать. Але останнім часом Віталій став уважнішим – бувало, дивився, які машини під’їхали, хто з них виходить…

Ми обидва тиждень хворіли, лежали в ліжках і дивилися фільми. Звичайно, настрій хворої людини не на підйомі, але жодних поганих думок у Віталія не було. Впевнена, він не міг покінчити життя самогубством. У нього не було підстав для цього. І так зі мною вчинити він не міг. У нас були спільні плани на майбутнє".

Деталі: За словами дівчини, Шишов не отримував прямих погроз, але він мав погане передчуття: "Написав одному з наших знайомих за тиждень до трагедії: у мене погане передчуття, якщо що, доглянь за Боженою".

У його поведінці вона не помітила нічого незвичайного чи дивного.

Жолудь розповіла, що Шишов не завжди ходив бігати, а час від часу, за бажанням.

Вони обидва з міста Речиця та переїхали до Києва через переслідування з боку білоруської влади.

Що було раніше: Основними версіями смерті глави Білоруського дому Віталія Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.

Передісторія: 

  • 2 серпня у Білоруському домі в Україні повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.
  • Наступного дня його знайшли повішеним. 
  • Правоохоронці повідомили, що у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.
  • Вранці 3 серпня Білоруський дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала.

Теми: вбивствоБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ФотоНАБУ взяло Чауса у "Феофанії"

Новини 3 серпня: смерть Шишова, досягнення на Олімпіаді

ФотоПід посольством Білорусі в Києві проходить акція пам’яті Шишова

Розслідуванням смерті Шишова займеться Bellingcat: задіють "усі ресурси"

фото, відео 6 патрульним дали по 8 років в’язниці за перевищення повноважень

фотоУкраїна виборола ще одну медаль на Олімпіаді – бронзу

Усі новини...
вбивство
Зеленський тримає справу Шишова на контролі – ОП
МЗС: Україна зробить все можливе для розслідування смерті Шишова
Посольство США відреагувало на смерть білоруса Шишова у Києві
Останні новини
23:56
Після аварії на "Рівнеазоті" в грунтах виявили перевищення нітратів 
23:18
Опозиціонерка Колесникова заявила, що їй пропонували "інтерв’ю" як у Протасевича
22:53
"Шахтар" виграв перший матч кваліфікації Ліги Чемпіонів
22:15
Губернатора Нью-Йорка звинувачують у сексуальних домаганнях
21:38
ФотоНАБУ взяло Чауса у "Феофанії"
21:25
Новини економіки: 2,7 мільярда доларів від МВФ, ціни на автогаз
21:22
Пентагон розблокували після стрілянини біля будівлі, нападника застрелили
21:06
Новини 3 серпня: смерть Шишова, досягнення на Олімпіаді
20:45
Україна готова запропонувати допомогу Греції та Албанії у зв’язку з пожежами
20:41
У Зеленського допускають отримання траншу в $700 млн від МВФ у вересні
Усі новини...