Дівчина Шишова: "Він не міг покінчити життя самогубством"

Дівчина голови Білоруського дому Віталія Шишова, якого напередодні знайшли повішеним у Києві, Божена Жолудь не вважає, що хлопець міг покінчити життя самогубством.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Пряма мова: "У Віталія не було ні батьків, ні сім’ї – усі померли. Працював айтішником-фрилансером. Не було такого, щоб він скаржився, що за ним стежать. Але останнім часом Віталій став уважнішим – бувало, дивився, які машини під’їхали, хто з них виходить…

Ми обидва тиждень хворіли, лежали в ліжках і дивилися фільми. Звичайно, настрій хворої людини не на підйомі, але жодних поганих думок у Віталія не було. Впевнена, він не міг покінчити життя самогубством. У нього не було підстав для цього. І так зі мною вчинити він не міг. У нас були спільні плани на майбутнє".

Деталі: За словами дівчини, Шишов не отримував прямих погроз, але він мав погане передчуття: "Написав одному з наших знайомих за тиждень до трагедії: у мене погане передчуття, якщо що, доглянь за Боженою".

У його поведінці вона не помітила нічого незвичайного чи дивного.

Жолудь розповіла, що Шишов не завжди ходив бігати, а час від часу, за бажанням.

Вони обидва з міста Речиця та переїхали до Києва через переслідування з боку білоруської влади.

Що було раніше: Основними версіями смерті глави Білоруського дому Віталія Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.

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