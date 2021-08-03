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Дівчина Шишова: "Він не міг покінчити життя самогубством"

Вівторок, 3 серпня 2021, 16:44
Дівчина Шишова: Він не міг покінчити життя самогубством

Дівчина голови Білоруського дому Віталія Шишова, якого напередодні знайшли повішеним у Києві, Божена Жолудь не вважає, що хлопець міг покінчити життя самогубством.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Пряма мова: "У Віталія не було ні батьків, ні сім’ї – усі померли. Працював айтішником-фрилансером. Не було такого, щоб він скаржився, що за ним стежать. Але останнім часом Віталій став уважнішим – бувало, дивився, які машини під’їхали, хто з них виходить…

Ми обидва тиждень хворіли, лежали в ліжках і дивилися фільми. Звичайно, настрій хворої людини не на підйомі, але жодних поганих думок у Віталія не було. Впевнена, він не міг покінчити життя самогубством. У нього не було підстав для цього. І так зі мною вчинити він не міг. У нас були спільні плани на майбутнє".

Деталі: За словами дівчини, Шишов не отримував прямих погроз, але він мав погане передчуття: "Написав одному з наших знайомих за тиждень до трагедії: у мене погане передчуття, якщо що, доглянь за Боженою".

У його поведінці вона не помітила нічого незвичайного чи дивного.

Жолудь розповіла, що Шишов не завжди ходив бігати, а час від часу, за бажанням.

Вони обидва з міста Речиця та переїхали до Києва через переслідування з боку білоруської влади.

Що було раніше: Основними версіями смерті глави Білоруського дому Віталія Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.

Передісторія: 

  • 2 серпня у Білоруському домі в Україні повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.
  • Наступного дня його знайшли повішеним. 
  • Правоохоронці повідомили, що у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.
  • Вранці 3 серпня Білоруський дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала.

"Українська правда" в Threads

Теми: вбивствоБілорусь
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