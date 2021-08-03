Зеленський тримає справу Шишова на контролі – ОП
Вівторок, 3 серпня 2021, 17:09
В Офісі президента тримають на контролі справу щодо лідера Білоруського дому Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у Києві.
Джерело: брифінг речника президента України Сергія Никифорова
Пряма мова: "Ми пильно стежимо за висновками поліції. Президент, звичайно, тримає цю справу на контролі.
Нам, справді, важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі і нам дуже важливо, щоб ті білоруси, які після подій літа-осені 2020 року приїхали до України, щоб вони відчували себе у безпеці. Ми над цим також працюємо".
Що було раніше: Основними версіями смерті глави Білоруського дому Віталія Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.
Передісторія:
- 2 серпня у Білоруському домі в Україні повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.
- Наступного дня його знайшли повішеним.
- Правоохоронці повідомили, що у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.
- Вранці 3 серпня Білоруський дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала.
Альона Мазуренко, УП