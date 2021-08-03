Зеленський тримає справу Шишова на контролі – ОП

В Офісі президента тримають на контролі справу щодо лідера Білоруського дому Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у Києві.

Джерело: брифінг речника президента України Сергія Никифорова

Пряма мова: "Ми пильно стежимо за висновками поліції. Президент, звичайно, тримає цю справу на контролі.

Нам, справді, важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі і нам дуже важливо, щоб ті білоруси, які після подій літа-осені 2020 року приїхали до України, щоб вони відчували себе у безпеці. Ми над цим також працюємо".

Що було раніше: Основними версіями смерті глави Білоруського дому Віталія Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.

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