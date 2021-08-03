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Зеленський тримає справу Шишова на контролі – ОП

Вівторок, 3 серпня 2021, 17:09
Зеленський тримає справу Шишова на контролі – ОП

В Офісі президента тримають на контролі справу щодо лідера Білоруського дому Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у Києві.

Джерело: брифінг речника президента України Сергія Никифорова

Пряма мова: "Ми пильно стежимо за висновками поліції. Президент, звичайно, тримає цю справу на контролі.

Нам, справді, важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі і нам дуже важливо, щоб ті білоруси, які після подій літа-осені 2020 року приїхали до України, щоб вони відчували себе у безпеці. Ми над цим також працюємо".

Що було раніше: Основними версіями смерті глави Білоруського дому Віталія Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.

Передісторія: 

  • 2 серпня у Білоруському домі в Україні повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.
  • Наступного дня його знайшли повішеним. 
  • Правоохоронці повідомили, що у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.
  • Вранці 3 серпня Білоруський дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: вбивствоБілорусьЗеленськийКиївполіція
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