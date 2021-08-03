Під посольством Білорусі в Києві проходить акція пам’яті Шишова

Під посольством Білорусі в Києві проходить акція пам’яті загиблого очільника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова.

Джерело: УП

Деталі: Під будівлею зібралось близько 200 осіб. Учасники скандують "Живе Білорусь" та "Герої не вмирають, допоки їх пам’ятають".

Фото: УП

Люди тримають фото Шишова, на яких написано "Світла пам’ять герою вільної Білорусі".

Фото: УП

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