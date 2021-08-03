Під посольством Білорусі в Києві проходить акція пам’яті Шишова
Вівторок, 3 серпня 2021, 19:39
Під посольством Білорусі в Києві проходить акція пам’яті загиблого очільника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова.
Джерело: УП
Деталі: Під будівлею зібралось близько 200 осіб. Учасники скандують "Живе Білорусь" та "Герої не вмирають, допоки їх пам’ятають".
Люди тримають фото Шишова, на яких написано "Світла пам’ять герою вільної Білорусі".
Передісторія:
- 2 серпня у Білоруському домі в Україні повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.
- Наступного дня його знайшли повішеним. Правоохоронці повідомили, що у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.
- Вранці 3 серпня Білоруський дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала.
- Основними версіями смерті глави Білоруського дому Віталія Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.
Українська правда