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НАБУ взяло Чауса у "Феофанії"

Вівторок, 3 серпня 2021, 21:38
НАБУ взяло Чауса у Феофанії
Фото: НАБУ

Детективи НАБУ затримали колишнього суддю Миколу Чауса у лікарні "Феофанія". 

Джерело: НАБУ

Дослівно: "Щойно у лікарні "Феофанія" детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди".

Деталі: Чаусу вручили клопотання про застосування запобіжного заходу, яке має 4 серпня розглядати Вищий антикорупційний суд. 

До того моменту затриманий перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Наразі це вся інформація, яку в НАБУ можуть повідомити з огляду на таємницю слідства.

 
Фото: НАБУ

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Довідково: НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Миколою Чаусом. Щодо нього у 2017 році суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте тоді Чаус переховувався у Молдові, де просив політичного притулку. Після того, як Молдова відмовила йому у наданні притулку, екссуддю мали повернути до України. Проте незабаром його викрали з Молдови. Причетність до вивезення Чауса до України закидали українським правоохоронцям. 

Передісторія:

  • 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
  • Пізніше стало відомо, що Чаус перебуває в СБУ. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
  • Тоді ж з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом. Проте забрати його з СБУ так і не вдалось. 
  • Справу щодо викрадення Чауса, де він є потерпілим, розслідує СБУ. Начебто через це він і перебував в Службі безпеки після того, як його знайшли. В Офісі генпрокурора заявили, що працюють над тим, щоб НАБУ та СБУ могли розслідувати справи за участі Чауса, оскільки вони мають різну підслідність. 

Українська правда

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