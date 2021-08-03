НАБУ взяло Чауса у "Феофанії"

Детективи НАБУ затримали колишнього суддю Миколу Чауса у лікарні "Феофанія".

Джерело: НАБУ

Дослівно: "Щойно у лікарні "Феофанія" детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди".

Деталі: Чаусу вручили клопотання про застосування запобіжного заходу, яке має 4 серпня розглядати Вищий антикорупційний суд.

До того моменту затриманий перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Наразі це вся інформація, яку в НАБУ можуть повідомити з огляду на таємницю слідства.

Фото: НАБУ

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Довідково: НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Миколою Чаусом. Щодо нього у 2017 році суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте тоді Чаус переховувався у Молдові, де просив політичного притулку. Після того, як Молдова відмовила йому у наданні притулку, екссуддю мали повернути до України. Проте незабаром його викрали з Молдови. Причетність до вивезення Чауса до України закидали українським правоохоронцям.

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