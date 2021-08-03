Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

НАБУ взяло Чауса у "Феофанії"

Вівторок, 3 серпня 2021, 21:38
Фото: НАБУ

Детективи НАБУ затримали колишнього суддю Миколу Чауса у лікарні "Феофанія". 

Джерело: НАБУ

Дослівно: "Щойно у лікарні "Феофанія" детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди".

Деталі: Чаусу вручили клопотання про застосування запобіжного заходу, яке має 4 серпня розглядати Вищий антикорупційний суд. 

До того моменту затриманий перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Наразі це вся інформація, яку в НАБУ можуть повідомити з огляду на таємницю слідства.

 
Фото: НАБУ

Читайте також: Викрадення судді Чауса. Між Порошенком і Зеленським

Довідково: НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Миколою Чаусом. Щодо нього у 2017 році суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте тоді Чаус переховувався у Молдові, де просив політичного притулку. Після того, як Молдова відмовила йому у наданні притулку, екссуддю мали повернути до України. Проте незабаром його викрали з Молдови. Причетність до вивезення Чауса до України закидали українським правоохоронцям. 

Передісторія:

  • 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
  • Пізніше стало відомо, що Чаус перебуває в СБУ. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
  • Тоді ж з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом. Проте забрати його з СБУ так і не вдалось. 
  • Справу щодо викрадення Чауса, де він є потерпілим, розслідує СБУ. Начебто через це він і перебував в Службі безпеки після того, як його знайшли. В Офісі генпрокурора заявили, що працюють над тим, щоб НАБУ та СБУ могли розслідувати справи за участі Чауса, оскільки вони мають різну підслідність. 

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Повинен піти у відставку – Байден про губернатора Нью-Йорка

Чауса доставили в ізолятор СБУ

ФотоНАБУ взяло Чауса у "Феофанії"

Новини 3 серпня: смерть Шишова, досягнення на Олімпіаді

ФотоПід посольством Білорусі в Києві проходить акція пам’яті Шишова

Розслідуванням смерті Шишова займеться Bellingcat: задіють "усі ресурси"

Усі новини...
Останні новини
07:19
Україна повернулася в 10-ку лідерів у Європі за добовою смертністю від коронавірусу
06:47
Греція побила новий температурний рекорд – понад +47 градусів
06:05
Тимановська вилітає з Токіо в Польщу
05:48
Українські легкоатлетки фінішували 5 і 6 у фіналі Олімпіади-2020
05:43
Біля резиденції міністра оборони Афганістану підірвали замінований автомобіль
04:51
Спортсмен із Білорусі виїхав в Україну
04:10
В Афганістані тривають криваві бої за Лашкаргах
03:15
На тлі нових випадків коронавірусу в Ухані тестують 11 мільйонів осіб
02:28
Держдеп: США стежитимуть за розслідуванням смерті Шишова
01:52
Повинен піти у відставку – Байден про губернатора Нью-Йорка
Усі новини...