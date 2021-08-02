ВАКС узявся за запобіжний захід для Чауса
Вищий антикорупційний суд почав розгляд клопотання Національного антикорупційного бюро про обрання запобіжного заходу колишньому судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу запобіжного заходу.
Джерело: ВАКС у Facebook
Деталі: Повідомляється, що 1 серпня до суду від НАБУ надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу Чаусу. Суд ім'я не повідомляє, але з посади чиновника й підслідності випливає, що йдеться саме про Чауса.
Розгляд зазначеного клопотання було розпочато у той же день, 1 серпня, але у зв’язку із відсутністю підозрюваного судове засідання було відкладено на 4 серпня. Початок о 14:00.
Нагадаємо: НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Щодо нього у 2017 році суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Передісторія:
- 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
- Чауса затримали співробітники Служби безпеки. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
- Пізніше з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом.
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи Чауса, забезпечити його безпеку повинні працівники СБУ.