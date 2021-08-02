ВАКС узявся за запобіжний захід для Чауса

Вищий антикорупційний суд почав розгляд клопотання Національного антикорупційного бюро про обрання запобіжного заходу колишньому судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу запобіжного заходу.

Джерело: ВАКС у Facebook

Деталі: Повідомляється, що 1 серпня до суду від НАБУ надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу Чаусу. Суд ім'я не повідомляє, але з посади чиновника й підслідності випливає, що йдеться саме про Чауса.

Розгляд зазначеного клопотання було розпочато у той же день, 1 серпня, але у зв’язку із відсутністю підозрюваного судове засідання було відкладено на 4 серпня. Початок о 14:00.

Нагадаємо: НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Щодо нього у 2017 році суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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