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ВАКС узявся за запобіжний захід для Чауса

Понеділок, 2 серпня 2021, 15:36
ФОТО З ТГ АНДРІЯ ЦАПЛІЄНКА

Вищий антикорупційний суд почав розгляд клопотання Національного антикорупційного бюро про обрання запобіжного заходу колишньому судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу запобіжного заходу.

Джерело: ВАКС у Facebook

Деталі: Повідомляється, що 1 серпня до суду від НАБУ надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу Чаусу. Суд ім'я не повідомляє, але з посади чиновника й підслідності випливає, що йдеться саме про Чауса.

Розгляд зазначеного клопотання було розпочато у той же день, 1 серпня, але у зв’язку із відсутністю підозрюваного судове засідання було відкладено на 4 серпня. Початок о 14:00.

Нагадаємо: НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Щодо нього у 2017 році суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Передісторія:

  • 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
  • Чауса затримали співробітники Служби безпеки. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
  • Пізніше з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи Чауса, забезпечити його безпеку повинні працівники СБУ.

Українська правда
Теми: ЧаусАнтикорупційний суд


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