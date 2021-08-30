CNN: Дев’ятеро людей загинули внаслідок авіаудару США в Кабулі

Дев'ять членів однієї сім'ї, в тому числі шестеро дітей, були вбиті в результаті удару американського безпілотника по авто зі смертниками ІДІЛ у Кабулі.

Джерело: брат одного з убитих у CNN, прессекретар Центрального командування США Білл Урбан

Деталі: Ця цифра не підтверджена.

Однак, згодом після повідомлення CNN військові США підтвердили, що в результаті удару надходять повідомлення про жертви серед цивільного населення.

Білл Урбан сказав, що "ми знаємо, що в результаті руйнування транспортного засобу відбулися значні і потужні вибухи, які свідчать про наявність великої кількості вибухового матеріалу всередині, що могло призвести до додаткових жертв. Неясно, що могло статися, і ми проводимо подальше розслідування".

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