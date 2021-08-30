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CNN: Дев’ятеро людей загинули внаслідок авіаудару США в Кабулі

Понеділок, 30 серпня 2021, 03:31
NYT

Дев'ять членів однієї сім'ї, в тому числі шестеро дітей, були вбиті в результаті удару американського безпілотника по авто зі смертниками ІДІЛ у Кабулі.

Джерело: брат  одного з убитих у CNN, прессекретар Центрального командування США Білл  Урбан

Деталі: Ця цифра не підтверджена.

Однак, згодом після повідомлення CNN військові США підтвердили, що в результаті удару надходять повідомлення про жертви серед цивільного населення.

Білл Урбан сказав, що "ми знаємо, що в результаті руйнування транспортного засобу відбулися значні і потужні вибухи, які свідчать про наявність великої кількості вибухового матеріалу всередині, що могло призвести до додаткових жертв. Неясно, що могло статися, і ми проводимо подальше розслідування".

Передісторія:

  • 29 серпня США завдали авіаудару по автомобілю, в якому перебувало "кілька терористів-смертників" з ІДІЛ, перш ніж вони змогли завдати удару по американській військовій евакуації в міжнародному аеропорту Кабула.
  • Цьому передував теракт  26 серпня біля аеропорту Кабула, який влаштував терорист-смертник, унаслідок якого загинуло щонайменше 200 осіб, серед них 13 американських військових.  
  • 29 серпня в Кабулі знову прогримів сильний вибух.

Теми: СШААфганістан


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