CNN: Девять человек погибли в результате авиаудара США в Кабуле
Девять членов одной семьи, в том числе шестеро детей, были убиты в результате удара американского беспилотника по авто со смертниками ИГИЛ в Кабуле.
Источник: брат одного из убитых в CNN, пресс-секретарь Центрального командования США Билл Урбан
Детали: Эта цифра не подтверждена.
Впрочем, вскоре после сообщения CNN военные США подтвердили, что в результате удара поступают сообщения о жертвах среди гражданского населения.
Билл Урбан сказал, что "мы знаем, что в результате разрушения транспортного средства произошли значительные и мощные взрывы, которые свидетельствуют о наличии большого количества взрывчатого материала внутри, что могло привести к дополнительным жертвам. Неясно, что могло произойти, и мы проводим дальнейшее расследование".
Предыстория:
- 29 августа США нанесли авиаудар по автомобилю, в котором находились "несколько террористов-смертников" с ИГИЛ, прежде чем они смогли нанести удар по американской военной эвакуации в международном аэропорту Кабула.
- Этому предшествовал теракт 26 августа возле аэропорта Кабула, который устроил террорист-смертник, в результате которого погибли по меньшей мере 200 человек, среди них 13 американских военных.
- 29 августа в Кабуле снова прогремел сильный взрыв.