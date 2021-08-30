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CNN: Девять человек погибли в результате авиаудара США в Кабуле

Понедельник, 30 августа 2021, 03:31
CNN: Девять человек погибли в результате авиаудара США в Кабуле
NYT

Девять членов одной семьи, в том числе шестеро детей, были убиты в результате удара американского беспилотника по авто со смертниками ИГИЛ в Кабуле.

Источник: брат одного из убитых в CNN, пресс-секретарь Центрального командования США Билл Урбан

Детали: Эта цифра не подтверждена.

Впрочем, вскоре после сообщения CNN военные США подтвердили, что в результате удара поступают сообщения о жертвах среди гражданского населения.

Билл Урбан сказал, что "мы знаем, что в результате разрушения транспортного средства произошли значительные и мощные взрывы, которые свидетельствуют о наличии большого количества взрывчатого материала внутри, что могло привести к дополнительным жертвам. Неясно, что могло произойти, и мы проводим дальнейшее расследование".

Предыстория:

  • 29 августа США нанесли авиаудар по автомобилю, в котором находились "несколько террористов-смертников" с ИГИЛ, прежде чем они смогли нанести удар по американской военной эвакуации в международном аэропорту Кабула.
  • Этому предшествовал теракт 26 августа возле аэропорта Кабула, который устроил террорист-смертник, в результате которого погибли по меньшей мере 200 человек, среди них 13 американских военных.
  • 29 августа в Кабуле снова прогремел сильный взрыв.

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Темы: СШААфганистан
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