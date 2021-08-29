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У Кабулі прогримів новий вибух, є загиблі – ЗМІ

Неділя, 29 серпня 2021, 16:05
скріншот відео

У столиці Афганістану Кабулі знову прогримів сильний вибух.

Джерело: Al Arabiya з посиланням на AFP і місцеві ЗМІ

Деталі: Як пише видання, журналісти AFP чули вибух у Кабулі, також про нього повідомляють місцеві ЗМІ.

Чиновник у сфері безпеки з недавно поваленого уряду Афганістану сказав AFP, що це була ракета, "яка, за попередньою інформацією, потрапила в будинок".

Пізніше афганське інформаційне агентство Asvaka повідомило, що щонайменше двоє людей загинуло і троє поранені в результаті ракетного обстрілу біля аеропорту Кабула.

За словами начальника афганської поліції, в результаті ракетної атаки на північний захід від аеропорту Кабула під час евакуації США було вбито дитину.

Що передувало: 28 серпня президент США Джо Байден заявив про високу ймовірність нової терористичної атаки в аеропорту Кабула в найближчі 24-36 годин.

Передісторія:

  • Вибух у Кабулі влаштували терористи-смертники. Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність.
  • За даними ЗМІ, внаслідок теракту біля аеропорту Кабула, який влаштував терорист-смертник, загинуло щонайменше 200 осіб, серед них 13 американських військових.  
  • Пізніше військові США у відповідь на теракт у Кабулі завдали удару з дрона по одному з членів терористичної організації "Ісламська держава", він загинув.
  • У суботу генерал-майор армії США Вільям Тейлор повідомив, що два бойовики ІДІЛ були вбиті і ще один поранений внаслідок удару безпілотника у п'ятницю в провінції Нангархар на сході Афганістану.



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