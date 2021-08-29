У Кабулі прогримів новий вибух, є загиблі – ЗМІ

У столиці Афганістану Кабулі знову прогримів сильний вибух.

Джерело: Al Arabiya з посиланням на AFP і місцеві ЗМІ

Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/TOo09xjTsE — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021

Деталі: Як пише видання, журналісти AFP чули вибух у Кабулі, також про нього повідомляють місцеві ЗМІ.

Чиновник у сфері безпеки з недавно поваленого уряду Афганістану сказав AFP, що це була ракета, "яка, за попередньою інформацією, потрапила в будинок".

Пізніше афганське інформаційне агентство Asvaka повідомило, що щонайменше двоє людей загинуло і троє поранені в результаті ракетного обстрілу біля аеропорту Кабула.

Updates:



A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s — Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021

За словами начальника афганської поліції, в результаті ракетної атаки на північний захід від аеропорту Кабула під час евакуації США було вбито дитину.

Що передувало: 28 серпня президент США Джо Байден заявив про високу ймовірність нової терористичної атаки в аеропорту Кабула в найближчі 24-36 годин.

Передісторія: