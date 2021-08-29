У Кабулі прогримів новий вибух, є загиблі – ЗМІ
У столиці Афганістану Кабулі знову прогримів сильний вибух.
Джерело: Al Arabiya з посиланням на AFP і місцеві ЗМІ
Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/TOo09xjTsE— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021
Деталі: Як пише видання, журналісти AFP чули вибух у Кабулі, також про нього повідомляють місцеві ЗМІ.
Чиновник у сфері безпеки з недавно поваленого уряду Афганістану сказав AFP, що це була ракета, "яка, за попередньою інформацією, потрапила в будинок".
Пізніше афганське інформаційне агентство Asvaka повідомило, що щонайменше двоє людей загинуло і троє поранені в результаті ракетного обстрілу біля аеропорту Кабула.
Updates:— Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021
A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s
За словами начальника афганської поліції, в результаті ракетної атаки на північний захід від аеропорту Кабула під час евакуації США було вбито дитину.
Що передувало: 28 серпня президент США Джо Байден заявив про високу ймовірність нової терористичної атаки в аеропорту Кабула в найближчі 24-36 годин.
Передісторія:
- Вибух у Кабулі влаштували терористи-смертники. Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність.
- За даними ЗМІ, внаслідок теракту біля аеропорту Кабула, який влаштував терорист-смертник, загинуло щонайменше 200 осіб, серед них 13 американських військових.
- Пізніше військові США у відповідь на теракт у Кабулі завдали удару з дрона по одному з членів терористичної організації "Ісламська держава", він загинув.
- У суботу генерал-майор армії США Вільям Тейлор повідомив, що два бойовики ІДІЛ були вбиті і ще один поранений внаслідок удару безпілотника у п'ятницю в провінції Нангархар на сході Афганістану.