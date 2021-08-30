На Донбасі було 9 порушень “тиші”
29 серпня на Донбасі було 9 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, поблизу Широкиного окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.
У напрямку Кримського ворог двічі стріляв з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Попасної окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Поблизу Золотого-3 російські найманці двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Окрім того, на Луганщині пролетів ворожий безпілотник типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо: Як повідомлялося, в результаті обстрілів два військовослужбовці Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний.