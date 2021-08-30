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На Донбасі було 9 порушень “тиші”

Понеділок, 30 серпня 2021, 07:49

29 серпня на Донбасі було 9 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Джерело: штаб ООС

Деталі:  Зокрема, поблизу Широкиного окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.

У напрямку Кримського ворог двічі стріляв з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Попасної окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Золотого-3 російські найманці двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Окрім того, на Луганщині пролетів ворожий безпілотник типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Як повідомлялося, в результаті обстрілів два військовослужбовці Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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