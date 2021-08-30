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На Донбассе было 9 нарушений "тишины"

Понедельник, 30 августа 2021, 07:49

29 августа на Донбассе было 9 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, вблизи Широкино оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

У Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.

В направлении Крымского враг дважды стрелял из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Попасной оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-3 российские наемники дважды обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Украинские военные открывали огонь в ответ.

Напомним: Как сообщалось, в результате обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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