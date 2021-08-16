Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У справі Кернеса суд допитає Геращенка

Понеділок, 16 серпня 2021, 13:56

Київський районний суд Полтави продовжить допит свідків звинувачення у справі стосовно колишнього міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Бліннікова і Євгена Сміцького 24 вересня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: На засідання 16 серпня в суд з'явилися троє з десяти викликаних свідків звинувачення. Всі троє, відповідаючи на запитання прокурора і адвокатів обвинувачених, стверджували, що не бачили, щоб Кернес давав вказівки викрасти і побити кого-небудь, а охоронці виконували ці вказівки.

На наступному засіданні 24 вересня планується продовжити допит свідків звинувачення.

Суд задовольнив клопотання прокурора про те, щоб двох свідків обвинувачення (Антона Геращенка і Андрія Васильєва) допитати останніми, оскільки вони були учасниками подій.

Нагадаємо: Кабінет міністрів звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ, яку він займав з 2019 року (до цього обіймаючи посаду радника міністра Авакова).

Передісторія:

  • 25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану в Харкові. У той же день депутат Харківської облради Іван Варченко (ВО "Батьківщина") заявив про викрадення двох активістів Євромайдану - Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова "після того, як вони знімали номери автомобілів" друзів Кернеса "біля готелю "Національ". Пізніше відділ зі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області повідомив, що інформація про викрадення активістів Євромайдану не підтвердилася.
  • У 2015 році Геннадію Кернесу повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі або викраденні людини, катуванні і погрозі вбивством.
  • 16 грудня 2020 року Кернес помер на 62-му році життя в берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування після ускладнень від COVID-19.
  • 29 січня 2021 року суд вирішив не закривати справу стосовно Кернеса у зв'язку з його смертю і продовжити розгляд, оскільки на цьому наполягали родичі обвинуваченого і захист.

Теми: КернессудГеращенко Антон


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден визнав помилки США в Афганістані, але вважає правильним виведення військ

Ляшко анонсував новий "бонус" для тих, хто вакцинується на цьому тижні

У США згорів завод Коломойського, підозрюють підпал – журналісти

ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки – ЗМІ

Новини 16 серпня: аеропорт Кабула, незаконні евакуації

Масові обшуки у структурах КМДА закінчились підозрами

Усі новини...
Кернес
Харків'яни відповіли, кого бачать наступником Кернеса
Борхес проти Кернеса. Про Харків здорової людини і людину, якій більше за всіх треба
Сину покійного Кернеса від батька дісталось 30 мільйонів готівкою
Останні новини
02:15
Компанія Безоса подала в суд на NASA
01:35
фотоЗа один політ вантажний літак США евакуював 640 біженців з Кабулу
00:58
Кількість жертв землетрусу на Гаїті перевищила 1 400 осіб
00:28
Інцидент з афганським літаком: нова версія Узбекистану
23:52
Байден визнав помилки США в Афганістані, але вважає правильним виведення військ
23:11
Ляшко анонсував новий "бонус" для тих, хто вакцинується на цьому тижні
22:29
У США згорів завод Коломойського, підозрюють підпал – журналісти
21:45
ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки – ЗМІ
21:22
Новини економіки: підозри у КМДА через незаконну евакуацію авто, земельні угоди
21:09
Новини 16 серпня: аеропорт Кабула, незаконні евакуації
Усі новини...