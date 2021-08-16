У справі Кернеса суд допитає Геращенка

Київський районний суд Полтави продовжить допит свідків звинувачення у справі стосовно колишнього міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Бліннікова і Євгена Сміцького 24 вересня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: На засідання 16 серпня в суд з'явилися троє з десяти викликаних свідків звинувачення. Всі троє, відповідаючи на запитання прокурора і адвокатів обвинувачених, стверджували, що не бачили, щоб Кернес давав вказівки викрасти і побити кого-небудь, а охоронці виконували ці вказівки.

На наступному засіданні 24 вересня планується продовжити допит свідків звинувачення.

Суд задовольнив клопотання прокурора про те, щоб двох свідків обвинувачення (Антона Геращенка і Андрія Васильєва) допитати останніми, оскільки вони були учасниками подій.

Нагадаємо: Кабінет міністрів звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ, яку він займав з 2019 року (до цього обіймаючи посаду радника міністра Авакова).

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