Український призер Паралімпіади відмовився від фото з росіянами

Українець Ігор Цвєтов, який здобув срібло з бігу на 100 метрів на Паралімпіаді, відмовився від спільного фото з росіянами, які також взяли нагороди.

Джерело: Суспільне

Деталі: Під час церемонії нагородження поруч із Цвєтовим також стояли Дмитро Сафронов та Артем Калашян. Перший взяв золото, другий – бронзу.

Там представники Паралімпійського комітету Росії запропонували Цвєтову зробити спільне фото призерів. Проте український спортсмен відмовився.

Росіяни зробили фото вдвох.

Фото: UA Перший

Що передувало: Україна дісталася до позначки у 50 медалей на Паралімпійських іграх у Токіо. Одну срібну нагороду з бігу на 100 метрів здобув титулований легкоатлет Ігор Цвєтов, другу – з плавання на 200 метрів Михайло Сербін.

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