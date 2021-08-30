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Український призер Паралімпіади відмовився від фото з росіянами

Понеділок, 30 серпня 2021, 17:37
Український призер Паралімпіади відмовився від фото з росіянами
Фото: UA Перший

Українець Ігор Цвєтов, який здобув срібло з бігу на 100 метрів на Паралімпіаді, відмовився від спільного фото з росіянами, які також взяли нагороди. 

Джерело: Суспільне 

Деталі: Під час церемонії нагородження поруч із Цвєтовим також стояли Дмитро Сафронов та Артем Калашян. Перший взяв золото, другий – бронзу. 

Там представники Паралімпійського комітету Росії запропонували Цвєтову зробити спільне фото призерів. Проте український спортсмен відмовився. 

Росіяни зробили фото вдвох. 

 
Фото: UA Перший

Що передувало: Україна дісталася до позначки у 50 медалей на Паралімпійських іграх у Токіо. Одну срібну нагороду з бігу на 100 метрів здобув титулований легкоатлет Ігор Цвєтов, другу – з плавання на 200 метрів Михайло Сербін.

Нагадаємо:

  • Призерка Олімпійських ігор в Токіо українка Ярослава Магучіх зробила спільне фото зі спортсменкою Марією Ласіцкене, що представляє Росію. Після цього розгорівся скандал. Проте міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт вважає, що українська атлетка Ярослава Магучіх під час нагородження на Олімпіаді просто не стримала емоцій, коли фотографувалась із російською спортсменкою.
  • Заступник міністра оборони України Ганна Маляр відреагувала на це і нагадала, що російсько-українська війна накладає певні обмеження на спортсменів, які представляють Україну на міжнародних змаганнях.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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