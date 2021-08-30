Украинский призер Паралимпиады отказался от фото с россиянами

Украинец Игорь Цветов, который выиграл серебро в беге на 100 метров на Паралимпиаде, отказался от совместного фото с россиянами, которые также взяли награды.

Источник: Суспільне

Детали: Во время церемонии награждения рядом с Цветовым также стояли Дмитрий Сафронов и Артем Калашян. Первый взял золото, второй – бронзу.

Там представители Паралимпийского комитета России предложили Цветову сделать совместное фото призеров. Однако украинский спортсмен отказался.

Россияне сделали фото вдвоем.

Фото: UA Перший

Что предшествовало: Украина добралась до отметки в 50 медалей на Паралимпийских играх в Токио. Одну серебряную награду в беге на 100 метров получил титулованный легкоатлет Игорь Цветов, вторую – по плаванию на 200 метров Михаил Сербин.

Напомним: