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Украинский призер Паралимпиады отказался от фото с россиянами

Понедельник, 30 августа 2021, 17:37
Украинский призер Паралимпиады отказался от фото с россиянами
Фото: UA Перший

Украинец Игорь Цветов, который выиграл серебро в беге на 100 метров на Паралимпиаде, отказался от совместного фото с россиянами, которые также взяли награды.

Источник: Суспільне

Детали: Во время церемонии награждения рядом с Цветовым также стояли Дмитрий Сафронов и Артем Калашян. Первый взял золото, второй – бронзу.

Там представители Паралимпийского комитета России предложили Цветову сделать совместное фото призеров. Однако украинский спортсмен отказался.

Россияне сделали фото вдвоем.

 
Фото: UA Перший

Что предшествовало: Украина добралась до отметки в 50 медалей на Паралимпийских играх в Токио. Одну серебряную награду в беге на 100 метров получил титулованный легкоатлет Игорь Цветов, вторую – по плаванию на 200 метров Михаил Сербин.

Напомним: 

  • Призер Олимпийских игр в Токио украинка Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене, представляющий Россию. После этого разгорелся скандал. Однако министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт считает, что украинская атлетка Ярослава Магучих во время награждения на Олимпиаде просто не сдержала эмоций, когда фотографировалась с российской спортсменкой.
  • Замминистра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на это и напомнила, что российско-украинская война накладывает определенные ограничения на спортсменов, которые представляют Украину на международных соревнованиях.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
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