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За добу на Донбасі загинув військовий, ще двоє дістали поранення

Вівторок, 31 серпня 2021, 07:58

30 серпня на Донбасі було 11 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, біля Новозванівки ворог тричі стріляв з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Троїцького противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

У напрямку Катеринівки російські найманці стріляли з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Новотошківського ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, а з БПЛА скинув гранату ВОГ-17.

Неподалік Водяного окупанти вели вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Біля Широкиного окупанти стріляли  з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на межі Донецької та Луганської областей пролетів ворожий безпілотник  типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, зазначається, що внаслідок підриву на НВП один військовий отримав мінно-вибухову травму. Його доправили до лікарні, стан - середнього ступеню тяжкості.

Нагадаємо: Як повідомлялося, 30 серпня внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, ще один – дістав поранення.  

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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