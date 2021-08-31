За сутки на Донбассе погиб военный, еще двое получили ранения

30 августа на Донбассе было 11 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, у Новозвановки враг трижды стрелял из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Катериновки российские наемники стреляли из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новотошковского враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов, а с БПЛА сбросил гранату ВОГ-17.

Неподалеку Водяного оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

У Широкино оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей пролетел вражеский беспилотник типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Украинские защитники открывали огонь в ответ.

Кроме того, отмечается, что в результате подрыва на НВУ один военный получил минно-взрывную травму. Его доставили в больницу, состояние - средней степени тяжести.

Напомним: Как сообщалось, 30 августа в результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один - получил ранения.