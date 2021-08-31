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В Україні зробили вже 9 мільйонів щеплень проти коронавірусу

Вівторок, 31 серпня 2021, 08:38
В Україні зробили вже 9 мільйонів щеплень проти коронавірусу
5.ua

Із 24 лютого до 30 серпня включно в Україні зробили понад 9 мільйонів щеплень проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу COVID-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Дослівно: "Від початку кампанії вакцинації зроблено понад 9 млн щеплень від COVID19!".

Деталі: Загалом в Україні щеплено 5 359 417 людей, з них першу дозу вакцини отримали 5 359 415 людей, а повністю імунізовані, отримавши обидві дози, – 3 722 707 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

30 серпня проти COVID-19  вакциновано 150 482 людини: одну дозу отримали 50 690 людей, повністю імунізовані – 99 792 людини.

У цей понеділок працювали 982 мобільні бригади, 2 899 пунктів щеплення і 330 центрів вакцинації.

 

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації оновлюється тут.

Нагадаємо: У травні, перед призначенням міністром охорони здоров'я, Віктор Ляшко планував за літо вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців.

У липні Кабінет міністрів оновив Національний план вакцинації проти коронавірусу. Цей документ передбачає поступове нарощування темпів щеплень до кінця 2021 року: з вересня в Україні мають вводити понад 8 мільйонів доз вакцини щомісяця.

28 серпня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу за літо не зробили через значну кількість святкувань в Україні.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗмедицина
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