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В Украине сделали уже 9 миллионов прививок против коронавируса

Вторник, 31 августа 2021, 08:38
В Украине сделали уже 9 миллионов прививок против коронавируса
5.ua

С 24 февраля по 30 августа включительно в Украине сделали более 9 миллионов прививок против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно: "С начала кампании вакцинации сделано более 9 млн прививок от COVID19!".

Детали: Всего в Украине привито 5 359 417 человек, из них первую дозу вакцины получили 5 359 415 человек, а полностью иммунизированы, получив обе дозы, – 3 722 707 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

30 августа против COVID-19 вакцинировано 150 482 человека: одну дозу получили 50 690 человек, вторую дозу – 99 792 человека.

В этот понедельник работали 982 мобильных бригады, 2 899 прививочных пунктов и 330 центров вакцинации.

 

Список прививочных пунктов и центров массовой вакцинации обновляется здесь.

Напомним: В мае, перед назначением министром здравоохранения, Виктор Ляшко планировал за лето вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев.

В июле Кабинет министров обновил Национальный план вакцинации против коронавируса. Этот документ предусматривает постепенное наращивание темпов прививок до конца 2021:года, с сентября в Украине должны вводить более 8 миллионов доз вакцины ежемесячно.

28 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 10 миллионов прививок против коронавируса за лето не сделали из-за большого количества праздников в Украине.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Алена Рощенко, УП

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Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019Минздравмедицина
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