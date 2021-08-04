СБУ заборонила в'їзд в Україну білорусу-соратнику Коротких

Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію України громадянину Республіки Білорусь Родіону Батуліну.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Заборона винесена 23 липня 2021 року на основі аргументованих даних, що дана особа може становити загрозу національній безпеці України".

Деталі: За словами Дехтяренка, Батулін відомий своїми радикальними поглядами та провокаційними діями під час акцій протесту в Україні. В ході цих акцій, серед іншого, вдалося запобігти спробам радикалів спровокувати силові зіткнення з правоохоронцямиЄ додав речник СБУ.

Батулін є соратником білоруса Сергія Коротких, він же відомий як "Боцман" з "Азова". Організація, яку курує Коротких, - "Білоруський дім в Україні" нещодавно втратила свого главу Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у Києві. Батулін значиться заступником глави БДУ.

"Білоруський дім в Україні" у своєму Телеграмі зазначає, що Батулін виїхав на територію Євросоюзу 14 липня для вирішення питань з документами.

З першою інформацією про виявлення тіла Шишова, він, мовляв, виїхав назад до Києва. Однак, діставшись до українського кордону 4 серпня, був повідомлений, що з моменту виїзду є нев'їзним.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ вивчити всі ризики та забезпечити безумовний захист для громадян Білорусі, які прибули в Україну впродовж останнього року і яким можуть загрожувати злочинні посягання у зв’язку з їхньою політичною або громадською діяльністю.

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