ОГП не виявив претензій до професійних якостей Мамедова - адвокати

В Офісу генерального прокурора немає претензій до професійних якостей заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова.

Джерело: юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси Мамедова

Дослівно: "Будь-яких претензій щодо професійних якостей Гюндуза Мамедова, кадровою комісією не висловлено".

Деталі: Юристи зазначають, що 2 серпня Кадрова комісія Офісу генерального прокурора винесла вердикт, яким вважає, що Мамедов не може належним чином виконувати покладені на нього посадові обов’язки через відсутність допуску до державної таємниці, якого сам ОГП позбавив Мамедова 1 липня.

Відтепер дисциплінарне провадження завершене та відповідно відсутні обставини, які перешкоджали прийняти у встановлений Кодексом законів про працю двотижневий строк рішення про звільнення Мамедова за власним бажанням, зазначають юристи. Два тижні з моменту подання заступником генпрокурора заяви про звільнення спливають 11 серпня 2021 року.

Що передувало: Офіс генерального прокурора відмовив у звільненні Гюндуза Мамедова за власним бажанням, посилаючись на наявність відкритого дисциплінарного провадження.

Передісторія: