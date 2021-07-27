В ОГП заявили, що зараз не можуть звільнити Мамедова за власним бажанням
В Офісі генпрокурора заявили, що заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, який написав заяву про звільнення, не може бути звільнений згідно з законом до закінчення розгляду дисциплінарного провадження, яке проти нього відкрили.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ОГП
Деталі: 27 липня Мамедов написав заяву на звільнення. В Офісі генпрокурора зазначають, що наразі розглядають дисциплінарне провадження щодо Мамедова, тому, згідно з законом, не можуть звільнити працівника до кінця розгляду провадження.
Дослівно: "Дисциплінарне провадження розпочато 6 липня 2021 року, й на останньому засіданні комісії 22 липня його адвокати заявили клопотання про перенесення розгляду у зв'язку з тим, що їхній клієнт перебуває на лікарняному. Наступне засідання дисциплінарної комісії призначене на 2 серпня 2021 року.
Усі прокурори рівні перед законом, і Офіс генпрокурора діє в рамках чинного законодавства, тому відповідно до ч. 9 ст. 46 закону України "Про прокуратуру", до завершення дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов не може бути звільнений з адміністративної посади у зв'язку з поданням заяви за власним бажанням".
Більше деталей: УП звернулася за коментарем Мамедова, наразі його адвокати вивчатимуть матеріали
Передісторія:
- У липні адвокати повідомили, що Мамедов звільняється з посади та з органів прокуратури через тиск, а проти нього "порушили ряд дисциплінарних і кримінальних проваджень".
- До цього генпрокурорка Ірина Венедіктова позбавила Мамедова керівництва над так званим "Департаментом війни", а пізніше забрала решту повноважень.
- У серпні 2020 року одразу кілька правозахисних організацій заявили про тиск на Департамент Офісу генерального прокурора з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, який утворили восени 2019 року.
- Мамедов курував напрямок воєнних злочинів і окупованих територій з 2016 року: спершу у прокуратурі АР Криму, а потім вже у Офісі генпрокурора, куди прийшов за часів Руслана Рябошапки.
- Після звільнення його команди залишився працювати з Венедіктовою, але довгий час перебував у конфлікті з генпрокуроркою.
- Адвокати Мамедова звернулись до Служби безпеки України через інформацію про "таємні листи", які нібито стали причиною усунення Мамедова від керівництва "департаментом війни".