В ОГП заявили, що зараз не можуть звільнити Мамедова за власним бажанням

В Офісі генпрокурора заявили, що заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, який написав заяву про звільнення, не може бути звільнений згідно з законом до закінчення розгляду дисциплінарного провадження, яке проти нього відкрили.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ОГП

Деталі: 27 липня Мамедов написав заяву на звільнення. В Офісі генпрокурора зазначають, що наразі розглядають дисциплінарне провадження щодо Мамедова, тому, згідно з законом, не можуть звільнити працівника до кінця розгляду провадження.

Дослівно: "Дисциплінарне провадження розпочато 6 липня 2021 року, й на останньому засіданні комісії 22 липня його адвокати заявили клопотання про перенесення розгляду у зв'язку з тим, що їхній клієнт перебуває на лікарняному. Наступне засідання дисциплінарної комісії призначене на 2 серпня 2021 року.

Усі прокурори рівні перед законом, і Офіс генпрокурора діє в рамках чинного законодавства, тому відповідно до ч. 9 ст. 46 закону України "Про прокуратуру", до завершення дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов не може бути звільнений з адміністративної посади у зв'язку з поданням заяви за власним бажанням".

Більше деталей: УП звернулася за коментарем Мамедова, наразі його адвокати вивчатимуть матеріали

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