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В ОГП заявили, що зараз не можуть звільнити Мамедова за власним бажанням

Вівторок, 27 липня 2021, 20:46

В Офісі генпрокурора заявили, що заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, який написав заяву про звільнення, не може бути звільнений згідно з законом до закінчення розгляду дисциплінарного провадження, яке проти нього відкрили.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ОГП

Деталі: 27 липня Мамедов написав заяву на звільнення. В Офісі генпрокурора зазначають, що наразі розглядають дисциплінарне провадження щодо Мамедова, тому, згідно з законом, не можуть звільнити працівника до кінця розгляду провадження.

Дослівно: "Дисциплінарне провадження розпочато 6 липня 2021 року, й на останньому засіданні комісії 22 липня його адвокати заявили клопотання про перенесення розгляду у зв'язку з тим, що їхній клієнт перебуває на лікарняному. Наступне засідання дисциплінарної комісії призначене на 2 серпня 2021 року.

Усі прокурори рівні перед законом, і Офіс генпрокурора діє в рамках чинного законодавства, тому відповідно до ч. 9 ст. 46 закону України "Про прокуратуру", до завершення дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов не може бути звільнений з адміністративної посади у зв'язку з поданням заяви за власним бажанням".

Більше деталей: УП звернулася за коментарем Мамедова, наразі його адвокати вивчатимуть матеріали

Передісторія:

  • У липні адвокати повідомили, що Мамедов звільняється з посади та з органів прокуратури через тиск, а проти нього "порушили ряд дисциплінарних і кримінальних проваджень".
  • До цього генпрокурорка Ірина Венедіктова позбавила Мамедова керівництва над так званим "Департаментом війни", а пізніше забрала решту повноважень.   
  • У серпні 2020 року одразу кілька правозахисних організацій заявили про тиск на Департамент Офісу генерального прокурора з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, який утворили восени 2019 року.
  • Мамедов курував напрямок воєнних злочинів і окупованих територій з 2016 року: спершу у прокуратурі АР Криму, а потім вже у Офісі генпрокурора, куди прийшов за часів Руслана Рябошапки.
  • Після звільнення його команди залишився працювати з Венедіктовою, але довгий час перебував у конфлікті з генпрокуроркою. 
  • Адвокати Мамедова звернулись до Служби безпеки України через інформацію про "таємні листи", які нібито стали причиною усунення Мамедова від керівництва "департаментом війни".

Теми: Офіс генпрокурораВенедіктова


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