Заступник генпрокурора Мамедов хоче повернути собі доступ до держтаємниці

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов боротиметься за доступ до державної таємниці та відновлення своїх повноважень.

Джерело: юридична компанія "Міллер", яка представлятиме інтереси Мамедова

Дослівно: "Міллер має намір відновити права та інтереси нашого клієнта, застосувавши весь арсенал сили закону.

Наші дії: подані оновлені документи на отримання доступу до державної таємниці; подано заяву про злочин".

Деталі: Юристи вказують, що Мамедова протиправно достроково позбавили доступу до державної таємниці та не подовжили допуск на новий строк. Це було зроблено на підставі того, що Мамедов не вказав у документах роботу за сумісництвом в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова.

"Міллер" вважає це формальною причиною, адже Мамедов подав до Служби безпеки України стандартний пакет документів, який надавався під час попередніх процедур отримання доступу до державної таємниці.

Крім того, СБУ та генпрокурор проігнорували той факт, що інформація, про яку йде мова, вже зазначалася заступником генпрокурора в щорічних деклараціях, а, отже, є відкритою.

Керуючись саме некоректною інформацією, наданою СБУ, генеральний прокурор Ірина Венедиктова в подальшому позбавила Мамедова керівництва: департаментом щодо нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту; департаментом захисту інтересів дітей та протидії насильству та Тренінговим центром прокурорів.

Кінцева мета всіх маніпуляцій стосовно Мамедова — звільнення, вважають юристи.

Вони вважають це рішення не тільки юридично нікчемним, а також і політично мотивованим.

"Міллер" подав заяву в ДБР про злочин за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення Мамедовим.

Що передувало: Глава Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова позбавила свого заступника Гюндуза Мамедова керівництва над так званим "Департаментом війни", а пізнше забрала решту повноважень.

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