Головні новини п’ятниці і ночі: срібло в Токіо, paperless

Через три місяці в Україні запрацює режим paperless, каноїстки Лузан і Четверікова здобули срібло в Токіо — актуальні новини 6 серпня.

Про Олімпіаду

Людмила Лузан і Анастасія Четверікова виграли срібло у веслуванні на каное серед жіночих дуетів на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх у Токіо.

Крім того, каратист Станіслав Горуна став бронзовим призером Ігор.

Про paperless

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №5495, який передбачає цифровізацію всіх публічних послуг. Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування.

Тепер електронні послуги зможуть надаватись автоматично, без втручання чиновника. Зазначається, що можна буде отримати кілька послуг за однією заявою.

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