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Головні новини п’ятниці і ночі: срібло в Токіо, paperless

Субота, 7 серпня 2021, 08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: срібло в Токіо, paperless
GettyImages

Через три місяці в Україні запрацює режим paperless, каноїстки Лузан і Четверікова здобули срібло в Токіо — актуальні новини 6 серпня.

Про Олімпіаду

Людмила Лузан і Анастасія Четверікова виграли срібло у веслуванні на каное серед жіночих дуетів на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх у Токіо.

Крім того, каратист Станіслав Горуна став бронзовим призером Ігор.

Про paperless

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №5495, який передбачає цифровізацію всіх публічних послуг. Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування.

Тепер електронні послуги зможуть надаватись автоматично, без втручання чиновника. Зазначається, що можна буде отримати кілька послуг за однією заявою.

Про інші важливі новини

Міністри закордонних справ країн G7 заявили, що всі наявні докази свідчать про те, що Іран стояв за нападом на танкер Mercer Street біля берегів Оману 29 липня.

Бойовики "Талібану" захопили столицю афганської провінції Німроз – Зарандж – і вбили високопоставленого співробітника уряду щодо ЗМІ в Кабулі Даву Хана Менапала.

Жителів двох грецьких містечок на північ від Афін евакуювали на узбережжя о 5 годині ранку в п'ятницю, оскільки лісові пожежі вийшли з-під контролю.

Ветерану Володимиру Прохничу, який захопив приміщення Кабміну та погрожував підірвати гранату, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Українська правда

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