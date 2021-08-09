Лукашенко про смерть білоруса Шишова: Всіх не перевішаєш
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що глава Білоруського дому в Україні Віталій Шишов був для Білорусі ніким, але Україна повинна розслідувати його смерть і дати відповідь, хто і як повісив громадянина Білорусі.
Джерело: Лукашенко на пресконференції 9 серпня
Пряма мова Лукашенка: "Ну, ось як його прізвище – який повісився? – Шишов. Ну ось слухайте, хто він такий для мене і для Білорусі взагалі? Ну, добре я президент – я міг би його не знати. Але я впевнений, що в цьому залі 3-4 людини тільки його і знали. Він для нас був ну просто ніхто".
Деталі: За словами Лукашенка, ніхто з Білорусі не йшов би його вішати, бо "ну, повісили одного – завтра буде такий інший, усіх не перевішаєш".
Він додав, що не розуміє, "навіщо в Україні розвивають ось це все".
Лукашенко заявив, що Шишов перебував в Україні "і його підтримували спецслужби України", і "повісився або його повісили" на території України, тому Україна повинна розслідувати його смерть і надати Білорусі "відповідь, хто повісив і як повісив громадянина Білорусі".
Він додав, що якщо звинувачують його, то нехай нададуть факти.
Пряма мова Лукашенко: "Факти на стіл! Коли був там Лукашенко? З якою мотузкою він туди приїхав? Навіщо він його повісив? Що ж ви мені закидаєте? Вбивцю знайшли. Нам вистачає і без Шишова з ким розбиратися".
Передісторія:
- 2 серпня у Білоруському домі в Україні (цю організацію курує Сергій Коротких, відомий як "Боцман" з "Азова") повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.
- Наступного дня його знайшли повішеним. Правоохоронці повідомили, що у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.
- Вранці 3 серпня Білоруський дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала.
- Основними версіями смерті глави Білоруського дому Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.