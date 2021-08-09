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Лукашенко про смерть білоруса Шишова: Всіх не перевішаєш

Понеділок, 9 серпня 2021, 13:21
Скриншот з відеотрансляції РБК

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що глава Білоруського дому в Україні Віталій Шишов був для Білорусі ніким, але Україна повинна розслідувати його смерть і дати відповідь, хто і як повісив громадянина Білорусі.

Джерело: Лукашенко на пресконференції 9 серпня

Пряма мова Лукашенка: "Ну, ось як його прізвище – який повісився? – Шишов. Ну ось слухайте, хто він такий для мене і для Білорусі взагалі? Ну, добре я президент – я міг би його не знати. Але я впевнений, що в цьому залі 3-4 людини тільки його і знали. Він для нас був ну просто ніхто".

Деталі: За словами Лукашенка, ніхто з Білорусі не йшов би його вішати, бо "ну, повісили одного – завтра буде такий інший, усіх не перевішаєш".

Він додав, що не розуміє, "навіщо в Україні розвивають ось це все".

Лукашенко заявив, що Шишов перебував в Україні "і його підтримували спецслужби України", і "повісився або його повісили" на території України, тому Україна повинна розслідувати його смерть і надати Білорусі "відповідь, хто повісив і як повісив громадянина Білорусі".

Він додав, що якщо звинувачують його, то нехай нададуть факти.

Пряма мова Лукашенко: "Факти на стіл! Коли був там Лукашенко? З якою мотузкою він туди приїхав? Навіщо він його повісив? Що ж ви мені закидаєте? Вбивцю знайшли. Нам вистачає і без Шишова з ким розбиратися".

Передісторія: 

  • 2 серпня у Білоруському домі в Україні (цю організацію курує Сергій Коротких, відомий як "Боцман" з "Азова") повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.
  • Наступного дня його знайшли повішеним. Правоохоронці повідомили, що у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.
  • Вранці 3 серпня Білоруський дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала.
  • Основними версіями смерті глави Білоруського дому Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.

Ірина Балачук, УП
Теми: БілорусьЛукашенко


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