Самі попросили відправити їх в РФ: Лукашенко пояснив, як віддав "вагнерівців"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що так звані "вагнерівці" після затримання попросили їх відправити в Росію, а оскільки там більшість була саме громадян РФ, то інакше він вчинити не міг.

Джерело: Лукашенко під час спілкування зі ЗМІ

Пряма мова: "Українці почали вимагати видати їх (вагнерівців – УП). Росіяни дзвонять – ні в якому разі, там російські громадяни. Там, по-моєму, троє було українців, а інші росіяни. Я, по-моєму, прийняв мудре рішення: я доручив Генеральній прокуратурі запросити для переговорів генпрокурорів з Росії та України, і сядьте втрьох і визначтеся, як вчинити.

Ніхто не приїхав.

Тоді я запросив свого старшого сина, він був помічником з нацбезпеки. Кажу: "Постав їм, від мого імені, одне питання – Ви куди хочете поїхати?"

Вони всі сказали "Тільки в Росію".

Деталі: За словами самопроголошеного президента, ніякого "зливу" спецслужбам не було. А про так званих "вагнерівців" повідомив білорус, який побачив підозрілих чоловіків. Після того білоруські силовики начебто взяли їх на контроль. А невдовзі їх затримали, оскільки вони поводили себе "нахабно, не ховалися".

Водночас, Лукашенко всіляко заперечує, що Росія якось причетна до його рішення відправити їх в РФ. Він стверджує, що це було суто рішення найманців. А оскільки ні українські представники, ні російські, "не проявили інтерес" до затриманих, тому рішення білоруської влади було начебто зумовлене лише суто бажанням самих затриманих.

До кордону їх начебто повіз син Лукашенка – Віктор. Там вже їх зустріли росіяни.

Що передувало: Наприкінці липня президент Володимир Зеленський заявив, що операція по "вагнерівцям" готувалась точно не в Україні та розповів, як просив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка видати Україні бойовиків, проте той цього не зробив.

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