Самі попросили відправити їх в РФ: Лукашенко пояснив, як віддав "вагнерівців"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що так звані "вагнерівці" після затримання попросили їх відправити в Росію, а оскільки там більшість була саме громадян РФ, то інакше він вчинити не міг.
Джерело: Лукашенко під час спілкування зі ЗМІ
Пряма мова: "Українці почали вимагати видати їх (вагнерівців – УП). Росіяни дзвонять – ні в якому разі, там російські громадяни. Там, по-моєму, троє було українців, а інші росіяни. Я, по-моєму, прийняв мудре рішення: я доручив Генеральній прокуратурі запросити для переговорів генпрокурорів з Росії та України, і сядьте втрьох і визначтеся, як вчинити.
Ніхто не приїхав.
Тоді я запросив свого старшого сина, він був помічником з нацбезпеки. Кажу: "Постав їм, від мого імені, одне питання – Ви куди хочете поїхати?"
Вони всі сказали "Тільки в Росію".
Деталі: За словами самопроголошеного президента, ніякого "зливу" спецслужбам не було. А про так званих "вагнерівців" повідомив білорус, який побачив підозрілих чоловіків. Після того білоруські силовики начебто взяли їх на контроль. А невдовзі їх затримали, оскільки вони поводили себе "нахабно, не ховалися".
Водночас, Лукашенко всіляко заперечує, що Росія якось причетна до його рішення відправити їх в РФ. Він стверджує, що це було суто рішення найманців. А оскільки ні українські представники, ні російські, "не проявили інтерес" до затриманих, тому рішення білоруської влади було начебто зумовлене лише суто бажанням самих затриманих.
До кордону їх начебто повіз син Лукашенка – Віктор. Там вже їх зустріли росіяни.
Що передувало: Наприкінці липня президент Володимир Зеленський заявив, що операція по "вагнерівцям" готувалась точно не в Україні та розповів, як просив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка видати Україні бойовиків, проте той цього не зробив.
Передісторія:
- У вересні 2020 року у Державному бюро розслідувань скаржилися, що з СБУ не прийшов жоден свідок, який дав би свідчення у справі про можливу спецоперацію СБУ із затримання найманців ПВК Вагнера і її зрив.
- Уже в березні 2021 року там повідомили, що справу розслідують, проводяться допити, в тому числі, глави Офісу президента Андрія Єрмака.
- 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом.
- Згідно з інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак, за даними ЗМІ, операція зірвалась після того, як силовики доповіли Офісу президента.