Байден назвав евакуацію із Афганістану "надзвичайним успіхом"

Президент США Джо Байден вважає, що евакуація із Афганістану стала "надзвичайним успіхом".

Джерело: Байден під час брифінгу, цитує CNN та Reuters

Деталі: Відповідну заяву він озвучив під час першого публічного виступу з часу, коли США завершили виведення військ із Афганістану.

Під час брифінгу президент відповів на критику щодо рішення вивести війська, повторивши, що він не буде продовжувати цю вічну війну.

Він також подякував військовим, що вони змогли завершити місію без подальших втрат.

Що передувало: 31 серпня Сполучені Штати завершили вивід своїх військ з Афганістану.

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