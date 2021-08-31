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Байден назвав евакуацію із Афганістану "надзвичайним успіхом"

Вівторок, 31 серпня 2021, 22:54
Байден назвав евакуацію із Афганістану надзвичайним успіхом
Фото із відкритих джерел

Президент США Джо Байден вважає, що евакуація із Афганістану стала "надзвичайним успіхом". 

Джерело: Байден під час брифінгу, цитує CNN та Reuters 

Деталі: Відповідну заяву він озвучив під час першого публічного виступу з часу, коли США завершили виведення військ із Афганістану. 

Під час брифінгу президент відповів на критику щодо рішення вивести війська, повторивши, що він не буде продовжувати цю вічну війну. 

Він також подякував військовим, що вони змогли завершити місію без подальших втрат. 

Що передувало: 31 серпня Сполучені Штати завершили вивід своїх військ з Афганістану.

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден заявив 24 серпня, що Сполучені Штати збираються завершити евакуацію з Афганістану до 31 серпня.
  • Водночас, держсекретар США Тоні Блінкен зазначив, що евакуація американців продовжиться і після 31 серпня.
  • 28 серпня стало відомо, що США почали виведення військових з аеропорту Кабула.
  • Внаслідок теракту біля аеропорту Кабула, який влаштував терорист-смертник, загинуло щонайменше 200 осіб, серед них 13 американських військових.  

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанБайденСША
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