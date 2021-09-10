Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рекорд COVID-вакцинації в Україні: 173 615 щеплень за день

П'ятниця, 10 вересня 2021, 08:44
Фото 5.ua

9 вересня в Україні зробили 173 615 щеплень проти COVID-19 – це максимальна денна кількість уколів проти коронавірусу, зроблена з 24 лютого. 

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Дослівно МОЗ: "Новий рекорд щеплень за добу! 173 615 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 09 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 67 042 людини, повністю імунізовані – 106 573 людини".

Деталі: У цей четвер для імунізації населення працювали 1 010 мобільних бригад, 2 977 пунктів щеплення та 337 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 789 254 людини, з них одну дозу вакцини отримали 5 789 252 людей, дві дози – 4 618 573  людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом уже проведено 10 407 825 щеплень.

 

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації оновлюється тут.

 
Кількість щеплених обома дозами вакцини проти COVID по регіонах України
дашборд РНБО

Нагадаємо: Станом на 7 вересня в Україні зробили понад 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що виконав свою обіцянку, хоча у травні планував за літо вакцинувати 5 мільйонів українців.

8 вересня Віктор Ляшко на засіданні Кабінету міністрів повідомив, що МОЗ пропонує не посилювати карантин для вакцинованих колективів закладів, компаній чи установ, якщо регіон їх функціонування потраплятиме в жовту чи червону зону епідемічної небезпеки через поширення COVID-19.

Голова МОЗ запропонував, що посилення карантину можливе буде лише після запровадження таких змін.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Не спецоперація: ТСК відзвітувала про роботу щодо "вагнерівців"

Порошенко не міг санкціонувати спецоперацію щодо "вагнерівців" – ТСК

Міжнародні партнери висунули своїх експертів до відбіркових комісій при ВРП і ВККС

У Кремлі назвали апокаліптичними роздуми Зеленського про війну з РФ

фото У Києві на замовлення турфірм масово підробляли ПЛР-тести і довідки про щеплення

фото Тищенко після нападу поставив свічку за Лероса, той каже – богохульство

Усі новини...
вакцинація
Байден хоче, щоб роботодавці забезпечили вакцинацію своїх працівників
Норвегія дозволила в'їзд вакцинованим українцям
Зелений та жовтий внутрішні COVID-сертифікати анонсують у МОЗ
Останні новини
20:43
фотоПожежа на півдні Іспанії: є перші жертви, вогонь знищив 3600 гектарів
20:28
ДАБІ остаточно ліквідують 15 вересня – Мінрегіон
20:13
Разумков вдруге захворів на COVID-19
19:50
Microsoft відмовився планувати дату повернення співробітників в офіси
19:34
Не спецоперація: ТСК відзвітувала про роботу щодо "вагнерівців"
19:02
Банківський кешбек може невдовзі значно скоротитись
18:43
Порошенко не міг санкціонувати спецоперацію щодо "вагнерівців" – ТСК
18:32
Twitter тестує функцію маркування ботів
18:14
ЄС подарував Нацполіції автомобілі та обладнання на 3,4 млн євро
17:54
Почалась процедура ліквідації банку "Земельний капітал"
Усі новини...