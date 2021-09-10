Рекорд COVID-вакцинації в Україні: 173 615 щеплень за день

9 вересня в Україні зробили 173 615 щеплень проти COVID-19 – це максимальна денна кількість уколів проти коронавірусу, зроблена з 24 лютого.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно МОЗ: "Новий рекорд щеплень за добу! 173 615 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 09 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 67 042 людини, повністю імунізовані – 106 573 людини".

Деталі: У цей четвер для імунізації населення працювали 1 010 мобільних бригад, 2 977 пунктів щеплення та 337 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 789 254 людини, з них одну дозу вакцини отримали 5 789 252 людей, дві дози – 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом уже проведено 10 407 825 щеплень.

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації оновлюється тут.

Кількість щеплених обома дозами вакцини проти COVID по регіонах України дашборд РНБО

Нагадаємо: Станом на 7 вересня в Україні зробили понад 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що виконав свою обіцянку, хоча у травні планував за літо вакцинувати 5 мільйонів українців.

8 вересня Віктор Ляшко на засіданні Кабінету міністрів повідомив, що МОЗ пропонує не посилювати карантин для вакцинованих колективів закладів, компаній чи установ, якщо регіон їх функціонування потраплятиме в жовту чи червону зону епідемічної небезпеки через поширення COVID-19.

Голова МОЗ запропонував, що посилення карантину можливе буде лише після запровадження таких змін.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП