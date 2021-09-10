Рекорд COVID-вакцинації в Україні: 173 615 щеплень за день
9 вересня в Україні зробили 173 615 щеплень проти COVID-19 – це максимальна денна кількість уколів проти коронавірусу, зроблена з 24 лютого.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Дослівно МОЗ: "Новий рекорд щеплень за добу! 173 615 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 09 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 67 042 людини, повністю імунізовані – 106 573 людини".
Деталі: У цей четвер для імунізації населення працювали 1 010 мобільних бригад, 2 977 пунктів щеплення та 337 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 789 254 людини, з них одну дозу вакцини отримали 5 789 252 людей, дві дози – 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом уже проведено 10 407 825 щеплень.
Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації оновлюється тут.
Нагадаємо: Станом на 7 вересня в Україні зробили понад 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що виконав свою обіцянку, хоча у травні планував за літо вакцинувати 5 мільйонів українців.
8 вересня Віктор Ляшко на засіданні Кабінету міністрів повідомив, що МОЗ пропонує не посилювати карантин для вакцинованих колективів закладів, компаній чи установ, якщо регіон їх функціонування потраплятиме в жовту чи червону зону епідемічної небезпеки через поширення COVID-19.
Голова МОЗ запропонував, що посилення карантину можливе буде лише після запровадження таких змін.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП