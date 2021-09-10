Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рекорд COVID-вакцинации в Украине: 173 615 прививок за день

Пятница, 10 сентября 2021, 08:44
Фото 5.ua

9 сентября в Украине сделали 173 615 прививок против COVID-19 – это максимальное дневное количество уколов против коронавируса, сделанное с 24 февраля.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно МОЗ: "Новый рекорд прививок за сутки! 173 615 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 9 сентября 2021 года. Одну дозу получили 67 042 человека, полностью иммунизированы – 106 573 человека".

Детали: В этот четверг для иммунизации населения работали 1 010 мобильных бригад, 2 977 прививочных пунктов и 337 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 5 789 254 человека, из них одну дозу вакцины получили 5 789 252 человек, две дозы – 4 618 573 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего уже проведено 10 407 825 прививок.

 

Список прививочных пунктов и центров массовой вакцинации обновляется здесь.

Количество привитых двумя дозами вакцины против COVID по регионам Украины
Количество привитых двумя дозами вакцины против COVID по регионам Украины
дашборд СНБО

Напомним: По состоянию на 7 сентября в Украине сделали более 10 миллионов прививок против коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что выполнил свое обещание, хотя в мае планировал за лето вакцинировать 5 миллионов украинцев.

8 сентября Виктор Ляшко на заседании Кабинета министров сообщил, что МОЗ предлагает не ужесточать карантин для вакцинированных коллективов компаний или учреждений, если регион их функционирования будет попадать в желтую или красную зону эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.

Глава Минздрава предложил, что усиление карантина возможно лишь после введения таких изменений.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Откровенная ложь": у Порошенко отреагировали на расследование ВСК по "вагнеровцам"

Новости 10 сентября: Зеленский на YES, результаты расследования ВСК в деле "вагнеровцев"

Разумков второй раз заболел COVID-19

Не спецоперация: ВСК отчиталась о работе по "вагнеровцам"

Порошенко не мог санкционировать спецоперацию по "вагнеровцам" – ВСК

Международные партнеры выдвинули своих экспертов в отборочные комиссий при ВРП и ВККС

Все новости...
вакцинация
Байден хочет, чтобы работодатели обеспечили вакцинацию своих работников
Норвегия разрешила въезд вакцинированным украинцам
Зеленый и желтый внутренние COVID-сертификаты анонсируют в МОЗ
Последние новости
22:50
США готовы участвовать в "нормандском" процессе в любой способ - Нуланд
22:26
Зеленский поручил срочно реставрировать костел Святого Николая
22:04
Новости экономики: субсидии, "Северный поток-2", локомотивы для УЗ
21:57
"План трансформации Украины": посол в США рассказала, какую идею Зеленский предложил Байдену
21:45
Минэнерго обнаружило недостачу 17,5 тысяч тонн угля на складах "Львовугля"
21:38
"Откровенная ложь": у Порошенко отреагировали на расследование ВСК по "вагнеровцам"
21:32
США обеспокоены атаками украинской власти на успешные реформы - Нуланд
21:21
Регулятор приобрел на межбанке 79 миллионов долларов
21:16
Посол Украины в США рассказала, чего ждут от Украины для движения к НАТО
21:10
Новости 10 сентября: Зеленский на YES, результаты расследования ВСК в деле "вагнеровцев"
Все новости...