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Рекорд COVID-вакцинации в Украине: 173 615 прививок за день

Пятница, 10 сентября 2021, 08:44
Рекорд COVID-вакцинации в Украине: 173 615 прививок за день
Фото 5.ua

9 сентября в Украине сделали 173 615 прививок против COVID-19 – это максимальное дневное количество уколов против коронавируса, сделанное с 24 февраля.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно МОЗ: "Новый рекорд прививок за сутки! 173 615 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 9 сентября 2021 года. Одну дозу получили 67 042 человека, полностью иммунизированы – 106 573 человека".

Детали: В этот четверг для иммунизации населения работали 1 010 мобильных бригад, 2 977 прививочных пунктов и 337 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 5 789 254 человека, из них одну дозу вакцины получили 5 789 252 человек, две дозы – 4 618 573 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего уже проведено 10 407 825 прививок.

 

Список прививочных пунктов и центров массовой вакцинации обновляется здесь.

Количество привитых двумя дозами вакцины против COVID по регионам Украины
Количество привитых двумя дозами вакцины против COVID по регионам Украины
дашборд СНБО

Напомним: По состоянию на 7 сентября в Украине сделали более 10 миллионов прививок против коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что выполнил свое обещание, хотя в мае планировал за лето вакцинировать 5 миллионов украинцев.

8 сентября Виктор Ляшко на заседании Кабинета министров сообщил, что МОЗ предлагает не ужесточать карантин для вакцинированных коллективов компаний или учреждений, если регион их функционирования будет попадать в желтую или красную зону эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.

Глава Минздрава предложил, что усиление карантина возможно лишь после введения таких изменений.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП

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Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
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