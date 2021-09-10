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Рада вимагає від Росії звільнити Джелялова та інших: "Розправа"

П'ятниця, 10 вересня 2021, 13:11
Рада вимагає від Росії звільнити Джелялова та інших: Розправа
Наріман Джелял, фото Elimaz Qirimli з Facebook

Верховна Рада ухвалила заяву, в якій вимагає від Російської Федерації припинити переслідування кримських татар в окупованому Криму та негайно звільнити Нарімана Джелялова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова, Ельдара Одаманова та інших затриманих представників кримськотатарського народу.

Джерело: трансляція засідання парламенту 10 вересня

Деталі: Проєкт постанови №6007 підтримали 293 народних депутати. 

Парламентарі вважають, що російські окупанти чинять розправу над учасниками ініціативи президента України Володимира Зеленського "Кримська платформа", а "зізнання" від затриманих кримських татар отримали під тиском та катуваннями.

У заяві сказано, шр Верховна Рада:

  1. Засуджує здійснені Росією 3 та 4 вересня на території тимчасово окупованого Криму незаконні обшуки, викрадення та арешти кримських татар Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова і першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також їх подальше обмеження у праві на захист, незаконне тримання під вартою та катування з метою отримання "зізнання".
  2. Вимагає від РФ як держави-окупанта виконувати свої зобов’язання відповідно до норм міжнародного гуманітарного права: припинити переслідування корінного кримськотатарського народу та негайно звільнити Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова, Нарімана Джелялова та інших затриманих представників кримськотатарського народу.
  3. Наголошує, що цинічне викрадення і незаконне затримання кримських татар, зокрема першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, є "розправою над учасниками Кримської платформи та представниками кримськотатарського народу і демонструє зневагу держави-агресора Російської Федерації до міжнародного правопорядку".
  4. Підкреслює, що чергові злочинні акти переслідування окупаційною владою РФ представників Меджлісу кримськотатарського народу "є частиною системної політики держави-окупанта зі зміни демографічного складу населення і витіснення корінного кримськотатарського народу з Криму, яка становить загрозу для самого його існування і потребує рішучої відповіді міжнародного співтовариства".
  5. Закликає національні уряди і парламенти, міжнародні організації та їхні парламентські асамблеї: засудити нову хвилю репресій РФ у Криму та застосувати обмежувальні заходи проти причетних; під час контактів із Росією наполягати на припиненні переслідування кримських татар і заборони Меджлісу; приєднатись до Декларації Кримської платформи від 23 серпня 2021 року; провести парламентські слухання щодо злочинних дій РФ і притягнення її до відповідальності із залученням Міжпарламентської координаційної ради Кримської платформи.

Передісторія: 

  • 23 серпня кримські силовики заявили про нібито пошкодження газопроводу в районі села Перевальне (Сімферопольський район, АР Крим), який забезпечував газопостачання військової частини.
  • 3-4 вересня окупаційна влада проводила обшуки у кримських татар через "підрив газопроводу" і затримала 5 кримських татар, серед яких і Наріман Джелялов (Джелял).
  • Джелялова більше доби після обшуку 3 вересня тримали в невідомому місці з мішком на голові без реєстрації факту затримання, без води і їжі, після чого випустили на дуже короткий час і одразу знову затримали нібито за "опір співробітникам поліції".
  • Усіх затриманих суд лишив під вартою. 
  • 7 вересня ФСБ РФ заявила, що "диверсію" нібито організував територіальний підрозділ Головного управління розвідки Міноборони України в Херсоні за участю Меджлісу кримськотатарського народу, і опублікувала відео "зізнань" двоюрідних братів Азіза і Асана Ахтемова.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаКримокупаціякримські татариКримська платформа
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