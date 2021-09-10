Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада требует от России освободить Джелялова и других: "Расправа"

Пятница, 10 сентября 2021, 13:11
Рада требует от России освободить Джелялова и других: Расправа
Нариман Джелял, фото Elimaz Qirimli с Facebook

Верховная Рада приняла заявление, в котором требует от Российской Федерации прекратить преследование крымских татар в оккупированном Крыму и немедленно освободить Наримана Джелялова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова, Эльдара Одаманова и других задержанных представителей крымскотатарского народа.

Источник: трансляция заседания парламента 10 сентября

Детали: Проект постановления №6007 поддержали 293 народных депутата.

Парламентарии считают, что российские оккупанты вершат расправу над участниками инициативы президента Украины Владимира Зеленского "Крымская платформа", а "признания" от задержанных крымских татар получили под давлением и пытками.

В заявлении сказано, шр Верховная Рада:

  1. Осуждает проведенные Россией 3 и 4 сентября на территории временно оккупированного Крыма незаконные обыски, похищения и аресты крымских татар Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также их дальнейшее ограничение в праве на защиту, незаконное содержание под стражей и пытки с целью получения "признания".
  2. Требует от РФ как государства-оккупанта выполнять свои обязательства в соответствии с нормами международного гуманитарного права: прекратить преследование коренного крымскотатарского народа и немедленно освободить Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова, Наримана Джелялова и других задержанных представителей крымскотатарского народа.
  3. Подчеркивает, что циничное похищение и незаконное задержание крымских татар, в частности первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, является "расправой над участниками Крымской платформы и представителями крымскотатарского народа и демонстрирует пренебрежение государства-агрессора Российской Федерации к международному правопорядку".
  4. Подчеркивает, что очередные преступные акты преследования оккупационными властями РФ представителей Меджлиса крымскотатарского народа "является частью системной политики государства-оккупанта по изменению демографического состава населения и вытеснению коренного крымскотатарского народа из Крыма, что представляет угрозу для самого его существования и требует решительного ответа международного сообщества".
  5. Призывает национальные правительства и парламенты, международные организации и их парламентские ассамблеи: осудить новую волну репрессий РФ в Крыму и применить ограничительные меры против причастных; во время контактов с Россией настаивать на прекращении преследования крымских татар и запрета Меджлиса; присоединиться к Декларации Крымской платформы от 23 августа 2021 года; провести парламентские слушания по преступным действиям РФ и привлечению ее к ответственности с привлечением Межпарламентского координационного совета Крымской платформы.

Предыстория:

  • 23 августа крымские силовики заявили о якобы повреждении газопровода в районе села Перевальное (Симферопольский район, Крым), который обеспечивал газоснабжения воинской части.
  • 3-4 сентября оккупационный власти проводили обыски у крымских татар за "подрыв газопровода" и задержали 5 крымских татар, среди которых и Нариман Джелялов (Джелял).
  • Джелялова более суток после обыска 3 сентября держали в неизвестном месте с мешком на голове без регистрации факта задержания, без воды и еды, после чего выпустили на очень короткое время и сразу снова задержали якобы за "сопротивление сотрудникам полиции".
  • Всех задержанных суд оставил под стражей.
  • 7 сентября ФСБ РФ заявила, что "диверсию" якобы организовало территориальное подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины в Херсоне с участием Меджлиса крымскотатарского народа, и опубликовала видео "признаний" двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемова.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаКрымоккупациякрымские татарыКрымская платформа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
Все новости...
Реклама: