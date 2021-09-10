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Разумков про звільнення міністрів: Три-чотири – досить реалістично

П'ятниця, 10 вересня 2021, 13:46
Фото Дмитра Разумкова з сайту парламенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що наступного тижня парламент може відправити у відставку трьох чи чотирьох міністрів уряду Дениса Шмигаля. 

Джерело: підсумковий брифінг Разумкова у парламенті 

Пряма мова: "Я думаю, що цифра 3-4 достатньо реалістична (щодо того, скільки міністрів можуть втратити посади в Кабінеті міністрів – ред.).

Деталі: На зауваження, що спершу говорили про трьох кандидатів на відставку з Кабміну, а тепер про п'ятьох-шістьох, Разумков пожартував: "Це наступного тижня буде – там ще більше може бути". 

Прізвища спікер не назвав: "Некоректно, тому що хтось із колег з уряду може самостійно піти у відставку, когось може прем'єр подавати – це точно не моя зона відповідальності це коментувати". 

Нагадаємо: За останніми даними УП, незабаром Верховна Рада може звільнити з посад віце-прем’єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну, міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка та міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Натомість звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра юстиції Дениса Малюськи є малоймовірним.

Знати більше: По одному на вихід. Нові відставки в Кабміні й Офісі Зеленського

Олена Рощенко, УП
Теми: Верховна РадаКабінет міністрівкадриРазумков Дмитро


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