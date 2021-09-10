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Разумков об увольнении министров: Три-четыре – достаточно реалистично

Пятница, 10 сентября 2021, 13:46
Фото Дмитрия Разумкова с сайта парламента

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что на следующей неделе парламент может отправить в отставку троих или четверых министров правительства Дениса Шмыгаля.

Источник: итоговый брифинг Разумкова в парламенте

Прямая речь: "Я думаю, что цифра 3-4 достаточно реалистичная (о том, сколько министров могут лишиться должностей в Кабинете министров – ред.).

Детали: На замечание, что сначала говорили о трех кандидатах на отставку из Кабмина, а теперь о пяти-шести, Разумков пошутил: "Это на следующей неделе будет – там еще больше может быть".

Фамилии спикер не назвал: "Некорректно, потому что кто-то из коллег из правительства может самостоятельно уйти в отставку, кого-то может премьер подавать – это точно не моя зона ответственности это комментировать".

Напомним: По последним данным УП, вскоре Верховная Рада может уволить с должностей вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную, министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

А вот увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра юстиции Дениса Малюськи маловероятно.

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Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная РадаКабинет министровкадрыРазумков Дмитрий
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