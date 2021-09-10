Бойовики пускатимуть в Росію лише тих, хто їде голосувати – правозахисники

Правозахисники повідомляють, що бойовики окупованих територій Донецької і Луганської областей закриють кордон з РФ на кілька днів і пропускатимуть лише тих, хто їде голосувати на виборах в Держдуму Росії.

Джерело: Східна Правозахисна група

Дослівно: "НВФ "ЛНР" і "ДНР" обмежать роботу КПП на кордоні з РФ в період 17,18,19 вересня для жителів ОРДЛО, які мають український паспорт, а також для тих, хто не має паспорт РФ.

17-19 вересня відбудеться голосування в державну Думу РФ. Жителів ОРДЛО мають паспорт РФ, повезуть в Ростовську область для голосування.

17-19 вересня кордон буде працювати тільки для тих, хто їде на голосування.

Пропуск осіб, які не мають паспорт РФ, або переслідують інші цілі - здійснюватися не буде ".

Деталі: Окупанти вже повідомили місцевим перевізникам, щоб ті скасували всі рейси на 17-19 вересня.

Нагадаємо: Рада закликає міжнародну спільноту застерегти Росію від проведення виборів у Державну Думу РФ в окупованому Криму, унеможливити участь у них жителів ОРДЛО та не визнати легітимність виборів, запланованих на 19 вересня 2021 року.

Омбудсмен повідомила, що жителів ОРДЛО примушують брати участь у виборах до Держдуми Російської Федерації – погрожують штрафами та звільненнями.