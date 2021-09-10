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Боевики будут пускать в Россию только тех, кто едет голосовать – правозащитники

Пятница, 10 сентября 2021, 17:41

Правозащитники сообщают, что боевики оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей закроют границу с РФ на несколько дней и будут пропускать только тех, кто едет голосовать на выборах в Госдуму России.

Источник: Східна Правозахисна група

Дословно: "НВФ "ЛНР" и "ДНР" ограничат работу КПП на границе с РФ в период 17,18,19 сентября для жителей ОРДЛО, имеющих украинский паспорт, а также для тех, кто не имеет паспорт РФ.

17-19 сентября состоится голосование в государственную Думу РФ. Жителей ОРДЛО имеющих паспорт РФ, повезут в Ростовскую область для голосования.

17-19 сентября граница будет работать только для тех, кто едет на голосование.

Пропуск лиц, не имеющих паспорт РФ, или преследующие другие цели - осуществляться не будет".

Детали: Оккупанты уже сообщили местным перевозчикам, чтобы те отменили все рейсы на 17-19 сентября.

Напомним: Рада призывает международное сообщество предостеречь Россию от проведения выборов в Государственную Думу РФ в оккупированном Крыму, исключить участие в них жителей ОРДЛО и не признавать легитимность выборов, намеченных на 19 сентября 2021 года.

Омбудсмен сообщила, что жителей ОРДЛО заставляют участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации - угрожают штрафами и увольнениями.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОДонецкая областьЛуганская областьвиборыРосcия
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