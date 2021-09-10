Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики будут пускать в Россию только тех, кто едет голосовать – правозащитники

Пятница, 10 сентября 2021, 17:41
Боевики будут пускать в Россию только тех, кто едет голосовать – правозащитники

Правозащитники сообщают, что боевики оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей закроют границу с РФ на несколько дней и будут пропускать только тех, кто едет голосовать на выборах в Госдуму России.

Источник: Східна Правозахисна група

Дословно: "НВФ "ЛНР" и "ДНР" ограничат работу КПП на границе с РФ в период 17,18,19 сентября для жителей ОРДЛО, имеющих украинский паспорт, а также для тех, кто не имеет паспорт РФ.

17-19 сентября состоится голосование в государственную Думу РФ. Жителей ОРДЛО имеющих паспорт РФ, повезут в Ростовскую область для голосования.

17-19 сентября граница будет работать только для тех, кто едет на голосование.

Пропуск лиц, не имеющих паспорт РФ, или преследующие другие цели - осуществляться не будет".

Детали: Оккупанты уже сообщили местным перевозчикам, чтобы те отменили все рейсы на 17-19 сентября.

Напомним: Рада призывает международное сообщество предостеречь Россию от проведения выборов в Государственную Думу РФ в оккупированном Крыму, исключить участие в них жителей ОРДЛО и не признавать легитимность выборов, намеченных на 19 сентября 2021 года.

Омбудсмен сообщила, что жителей ОРДЛО заставляют участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации - угрожают штрафами и увольнениями.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОДонецкая областьЛуганская областьвиборыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
Все новости...
Реклама: