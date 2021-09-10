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Порошенко не мог санкционировать спецоперацию по "вагнеровцам" – ВСК

Пятница, 10 сентября 2021, 18:43

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию дела "вагнеровцев" пришла к выводу, что пятый президент Петр Порошенко не мог санкционировать это "специальное мероприятие", поскольку его планировали в июле 2020 года.

Источник: руководительница ВСК Марьяна Безуглая во время брифинга

Прямая речь Безуглой: "Согласно заявлениям пятого президента, он лично санкционировал спецоперацию в 2018 году. Но мы видим, что в 2014-2018 году - это рутинная работа, а планирование специального мероприятия - это июль 2020 года.

В июле СБУ была передана информация по результатам документирования лиц и отобрано несколько десятков тех, которые составляют оперативный интерес. И из этих нескольких десятков были отобраны 33.

Сделаю вывод, согласно нашим исследованиям, Петр Алексеевич, принимая во внимание, что ту информацию, которую мы получили, планирование шло в июле 2020 года, а это произошло в июле 2020 года, не мог санкционировать.

У меня вопрос, почему Петр Алексеевич фактически ввел в заблуждение как ВСК, так и все общество, какие мотивы в целом заявить о личном санкционировании в 2018 году, для чего врать?".

Детали: Безуглая заявила, что это была не спецоперация, а "специальное мероприятие", и посадку самолета в Украине не планировали. Зато спецслужбы якобы ожидали, что "вагнеровцев" задержит Турция в аэропорту Стамбула после их прилета туда. Также отмечается, что Турция не знала ничего об этом деле.

Что было раньше: Порошенко заявил, что в конце 2018 года санкционировал проведение спецоперации спецслужб по задержанию наемников ППК "Вагнер".

Читайте также: "Зачем вы президенту говорите, что операция планировалась". Как Зеленский, Путин и Лукашенко врали о "вагнеровцах"

Напомним:

  • Операция с "вагнеровцами" проходила"с ведома и ожидаемой поддержки Соединенных Штатов" — об этом CNN заявили трое бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки.
  • В то же время, высокопоставленный чиновник США сказал CNN, что эти утверждения "ложные".
  • В Офисе президента Зеленского считают, что показания источников, на которых строится материал CNN об операции с "вагнеривцямы" ненадежны, а сами данные ничем не отличаются от изложенных в "Комсомольской правде" в 2020 году.

Роман Петренко, УП
Темы: Верховная РадаПорошенкоВагнерСБУ
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