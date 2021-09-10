Не спецоперация: ВСК отчиталась о работе по "вагнеровцам"

Руководительница Временной следственной комиссии по "вагнеровцам" Марьяна Безуглая рассказала, что такой спецоперации в Украине не было, а было "специальное мероприятие". Также отмечается, что боевиков должны были задержать в Стамбуле турецкие силовики, поскольку "вагнеровцы" воевали в Сирии.

Источник: Безуглая во время брифинга

Прямая речь Безуглой: "В июле (2020 - ред.) в ГУР МО обратилась СБУ и возникла идея о том, чтобы попытаться извлечь часть лиц с территории РФ на территорию Украины

Санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с "вагнеровцами" в Украине не было, было "специальное мероприятие". Боевиков планировали задержать в Стамбуле в рамках международно-правовой операции".

Детали: Она подчеркнула, что это было "чисто украинское специальное мероприятие" без участия других стран, кооперации с Турцией также не было, и ожидалось, что боевиков должны были задержать в аэропорту Стамбула за участие в операциях в Сирии.

ВСК также узнала, что среди 33 "вагнеровцев" один человек был агентом и работал на спецслужбы Беларуси, а еще один из группы был информатором для Беларуси. Отмечается, что Россия получила именно 32 боевиков, один остался в РБ.

Отсрочить операцию решили украинские спецслужбы.

ВСК также пришла к выводу, что это мероприятие было "достаточно амбициозным, и имело недостатки в планировании и работе".

Прямая речь Безуглой: "Наша спецслужба проиграла в этой борьбе между тремя спецслужбами - Украины, Беларуси и России, но тем не менее, была спровоцирована на то хуже, и это не привело к реально ощутимым международным последствиям, а тем более, катастрофическим, которые мы наблюдали в ситуации с Протасевичем".

Предыстория: Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию дела "вагнеровцев" пришла к выводу, что пятый президент Петр Порошенко не мог санкционировать это "специальное мероприятие", поскольку его планировали в июле 2020 года.

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Напомним: