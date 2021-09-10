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Зеленський доручив терміново реставрувати костел Святого Миколая

П'ятниця, 10 вересня 2021, 22:26
Зеленський доручив терміново реставрувати костел Святого Миколая

Президент Володимир Зеленський з метою підтримки та охорони культурної спадщини України поставив уряду завдання забезпечити невідкладну реставрацію у костелі Святого Миколая у Києві, який горів у ніч на 4 вересня.

Джерело: лист Зеленського до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який цитує Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Прошу вжити невідкладних заходів щодо забезпечення проведення реставраційних робіт у пам’ятці архітектури національного значення – костелі Святого Миколая, що постраждав від пожежі, і встановлення там нового органа".

Деталі: Зеленський звернув увагу Шмигаля на необхідності активізувати реалізацію проекту "Будинок музики" згідно з указом "Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму".

Про результати проведених робіт прем’єр має звітувати щомісяця.

Нагадаємо:

  • У Києві горів костел Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській.
  • Основною версією пожежі наразі є загоряння електропроводів всередині дерев’яного корпусу органу.
  • Українські підприємці за добу зібрали на відновлення постраждалого внаслідок пожежі столичного костелу Святого Миколая 18 мільйонів гривень.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийКиїв
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