Зеленский поручил срочно реставрировать костел Святого Николая

Президент Владимир Зеленский с целью поддержки и охраны культурного наследия Украины поставил правительству задачу обеспечить неотложную реставрацию в костеле Святого Николая в Киеве, который горел в ночь на 4 сентября.

Источник: письмо Зеленского к премьер-министру Дениса Шмыгалю, которое цитирует Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Прошу принять безотлагательные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения - костеле Святого Николая, который пострадал от пожара и установления там нового органа".

Детали: Зеленский обратил внимание Шмыгаля необходимость активизировать реализацию проекта "Дом музыки" согласно указу "О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма".

О результатах проведенных работ премьер должен отчитываться ежемесячно.

Напомним: