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Зеленский поручил срочно реставрировать костел Святого Николая

Пятница, 10 сентября 2021, 22:26

Президент Владимир Зеленский с целью поддержки и охраны культурного наследия Украины поставил правительству задачу обеспечить неотложную реставрацию в костеле Святого Николая в Киеве, который горел в ночь на 4 сентября.

Источник: письмо Зеленского к премьер-министру Дениса Шмыгалю, которое цитирует Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Прошу принять безотлагательные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения - костеле Святого Николая, который пострадал от пожара и установления там нового органа".

Детали: Зеленский обратил внимание Шмыгаля необходимость активизировать реализацию проекта "Дом музыки" согласно указу "О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма".

О результатах проведенных работ премьер должен отчитываться ежемесячно.

Напомним:

  • В пятницу вечером в Киеве горел костел Святого Николая на улице Большой Васильковской.
  • Основной версией пожара в настоящее время является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКиев
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