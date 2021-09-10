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США готові долучатися до "нормандського" процесу у будь-який спосіб - Нуланд

П'ятниця, 10 вересня 2021, 22:50
США готові долучатися до нормандського процесу у будь-який спосіб - Нуланд

Сполучені Штати зацікавлені в успіху Нормандських переговорів, а тому готові надавати допомогу.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час форуму YES-Brainstorming зробила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд.

Вона зазначила, що США не є учасником Нормандського формату, намагаючись інакше сприяти вирішенню конфлікту. Втім, цей формат став буксувати, і неодноразово піднімалося питання долучення до цих переговорів і США. 

"Наша позиція – США готові  долучатися до Нормандських переговорів у будь-який спосіб, чи це буде Нормандський формат, чи паралельна підтримка",- заявила Нуланд.

Вона додала, що останнім часом діалог зрушив з мертвої точки. "Переговори пана Козака та пана Єрмака дають надію на поновлення переговорів, що ми вітаємо",- зазначила Вікторія Нуланд.

Нагадаємо, 9 вересня глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Україна готова до проведення зустрічі глав міністерств закордонних справ у "нормандському форматі". "Головне, щоб пан Лавров наважився сісти за стіл переговорів і знайшов час у своєму насиченому графіку", - зазначив Кулеба.

"Українська правда" у Threads

Теми: нормандський форматСША
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