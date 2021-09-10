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США готовы участвовать в "нормандском" процессе в любой способ - Нуланд

Пятница, 10 сентября 2021, 22:50
США готовы участвовать в нормандском процессе в любой способ - Нуланд

Соединенные Штаты заинтересованы в успехе переговоров в Нормандском формате, а потому готовы оказывать помощь.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время форума YES-Brainstorming сделала заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

Она отметила, что США не является участником Нормандского формата, пытаясь иначе способствовать решению конфликта. В то же время, этот формат стал буксовать, и неоднократно поднимался вопрос вовлечения в эти переговоры США.

"Наша позиция - США готовы участвовать в Нормандских переговорах в любой способ, будь это Нормандский формат, или параллельная поддержка", - заявила Нуланд.

Она добавила, что в последнее время диалог сдвинулся с мертвой точки. "Переговоры господина Козака и господина Ермака дают надежду на возобновление переговоров, что мы приветствуем", - отметила Виктория Нуланд.

Напомним, 9 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина готова к проведению встречи глав министерств иностранных дел в "нормандском формате". "Главное, чтобы господин Лавров решился сесть за стол переговоров и нашел время в своем насыщенном графике", - отметил Кулеба.

"Украинская правда" в Threads

Темы: нормандский форматСША
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