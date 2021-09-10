Наєв про російсько-білоруські навчання: Загрози наразі не видно, але розвідка слідкує

Командувач об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що російсько-білоруські навчання наразі не загрожують України, проте ситуація динамічна, і за нею спостерігає розвідка та координує свої дії з Польщею.

Джерело: Наєв в ефірі "Свобода слова" Савіка Шустера

Пряма мова Наєва: "Ці навчання задекларовані як спільні навчання Білорусі та Росії. Вони тривають на відомій кількості полігонів, відома кількість військ. І на даний час безпосередньої загрози, зокрема, створення ударних угруповань, а також відповідних підготовчих заходів щодо агресії стосовно України не видно.

Але ситуація динамічна, вона змінюється, у нас є розвідувальні органи України, які відстежують цю ситуацію, є військові керівники, зокрема і я, які обізнані в ситуації і знаємо, коли, що і які адекватні заходи робити".

Деталі: Наєв розповів, що особисто спілкується з командувачем оперативного командування Збройних сил Польщі. Вони обмінюються інформацією щодо цих навчань та координують свої дії.

За його словами, ймовірність загрози широкомасштабного наступу Росії є з 2014 року, ЗСУ готується й відпрацьовує плани захисту.

Нагадаємо: 10 вересня на території Росії та Білорусі почалися спільні масштабні військові навчання "Запад-2021", які триватимуть до 16 вересня.