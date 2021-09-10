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Наев о российско-белорусских учениях: Угрозы пока не видно, но разведка следит

Пятница, 10 сентября 2021, 23:18

Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что российско-белорусские учения пока не угрожают Украине, однако ситуация динамична и за ней наблюдает разведка и координирует свои действия с Польшей.

Источник: Наев в эфире "Свобода слова" Савика Шустера

Прямая речь Наев: "Эти учения задекларированы как совместные учения Беларуси и России. Они проходят на известном количестве полигонов, известно количество войск. И в настоящее время непосредственной угрозы, в частности, создание ударных группировок, а также соответствующих подготовительных мероприятий по агрессии в отношении Украины не видно.

Но обстановка динамична, она меняется, у нас есть разведывательные органы Украины, отслеживают эту ситуацию, являются военные руководители, в том числе и я, знающие в ситуации и знаем, когда, что и адекватные меры делать".

Детали: Наев рассказал, что лично общается с командующим оперативного командования Вооруженных сил Польши. Они обмениваются информацией об этих учениях и координируют свои действия.

По его словам, вероятность угрозы широкомасштабного наступления России является с 2014 года, ВСУ готовится и отрабатывает планы защиты.

Напомним: 10 сентября на территории России и Беларуси начались совместные масштабные военные учения "Запад-2021", которые продлятся до 16 сентября.

Роман Петренко, УП
Темы: НаевВооруженные силыБеларусьУкраина
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