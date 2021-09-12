Данилов: Мы можем повоевать за территорию Крыма, но...

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти могут прибегнуть к военному пути деоккупации Крыма и отдельных районов Донбасса, но хотят избежать массовых жертв.

Источник: Данилов в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Поверьте, наши ВСУ в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей. Мы можем повоевать за территорию Крыма. Но надо иметь в виду, что мы не можем допустить, чтобы десятки, сотни тысяч людей погибли во время таких военных операций. Потому что у нас как раз есть понимание того, где этот предел (допустимого – ред.). Но это не значит, что в случае необходимости мы не будем этим пользоваться".

Детали: Секретарь СНБО напомнил, что перед встречей лидеров "нормандской" четверки в Париже в декабря 2019 года было закрытое заседание СНБО, и там было утверждено пять сценариев развития событий.

"Сейчас мы идем по первому сценарию – сценарию решить эти вопросы политико-дипломатическим путем. Далее будем смотреть, что будет происходить", – отметил Данилов.

"Подчеркиваю, что, к сожалению, Россия не останавливается, не выполняет никаких договоренностей, которые были достигнуты, в том числе в Париже, относительно открытия пунктов пропуска, относительно облегчения жизни тех людей, которые сегодня находятся в оккупации", – добавил он.

Напомним: 23 августа 2021 года в Киеве состоялся саммит "Крымской платформы", который, по замыслу украинских властей, запускает международный формат решения вопроса деоккупации Крыма. В Кремле назвали саммит "недружественным по отношению к России".

Оккупация Крыма и части востока Украины длится более 7 лет, с 2014 года.

Россия отказывается даже говорить о возвращении Крыма под управление Украины, а на счет Донбасса требует от Киева прямых переговоров с пророссийскими боевиками и уступок им, выгодных РФ.